Principe Harry “Mi ha ferito per tanti anni”: la rivelazione inaspettata del segreto più grande

Principe Harry “Mi ha ferito per tanti anni”: la rivelazione inaspettata del...

Il Principe Harry ha dovuto combattere con tanti demoni del passato, ma c’è un segreto – forse il più grande – che lo ha demolito ferendolo profondamente

Il Principe Harry non ha avuto una infanzia difficile solo per l’epilogo della madre ma anche per altre questioni. Un segreto che gli ha rovinato gran parte della sua vita.

Il trauma della morte di Lady Diana

Non aveva nemmeno 12 anni quando ha sentito per l’ultima volta al telefono sua madre, mentre era a Parigi e voleva dare la buonanotte ai suoi bambini.

Il principe e suo fratello William avevano fretta di tornare a giocare o guardare la televisione, così da darle un ultimo saluto veloce. Poche ore dopo il dramma e il grande dolore per la perdita della donna più importante della loro vita.

Una lacerazione che ancora oggi non si è rimarginata, cercando da una parte di colmarla a suon di festini e colpi di testa – per poi mettere tutta la sua vita a posto portando avanti i progetti umanitari della madre. Ora è un padre e marito felice ma c’è ancora un segreto che gli ha rovinato parte della sua vita.

Il segreto che ha ferito il marito di Meghan Markle

Lo sappiamo tutti, infatti sin da quando è nato il Principe Carlo non l’ha accolto molto bene: avrebbe voluto una femmina e quei capelli rossi non gli sembravano proprio facenti parte della stirpe reale.

Quel gossip che Harry potesse non essere figlio di Carlo ma di James Hewitt fece il giro del mondo in pochissimo tempo tanto che ancora oggi il dubbio resta. Ma quello che nessuno si è mai chiesto è come il principe abbia vissuto tutto questo negli anni della sua crescita e adolescenza:

“tutti hanno sempre creduto io fossi il figlio di un altro uomo. la cosa mi ha ferito così profondamente per tanti anni”

Ma Tom Burrell (ex maggiordomo) – durante la sua partecipazione ad un reality inglese – mise fine a questo gossip rispondendo duramente ad un altro concorrente vip: