Il Principe Harry ‘Ignorato e bistrattato’: il dramma segreto, la Regina Elisabetta e la decisione sofferta

‘Non avrei voluto, ma ho dovuto farlo’. La Regina Elisabetta rivela il dramma segreto del nipote Harry dopo la sua decisione sofferta

La Regina Elisabetta II, oggi 93 anni, è la sovrana più longeva del Regno d’Inghilterra. E per quanto possa sembrare cinico sta iniziando a pensare al futuro del suo Regno.

Come è noto dopo di lei, in scala di successione, salirebbero al trono prima il figlio il Principe Carlo e poi William suo nipote. Molti credono che la regina possa abdicare decidendo che a salire al trono sia direttamente William, più giovane.

Ma da quanto si sa, ciò sarebbe possibile alla condizione che il Principe del Galles rinunci al trono in favore di suo figlio, un’ipotesi da non escludere dato che Carlo risulterebbe essere una volta salito al trono il Re più longevo mai incoronato.

Regina Elisabetta: ‘Non avrei mai voluto’

La Sovrana inglese, che lo scorso 21 Aprile ha compiuto 93 anni, è come prima accennato la sovrana più longeva del Regno d’Inghilterra.

Arrivata a questo punto della sua vita, come rivela l’Express, la Regina Elisabetta sta iniziando a pensare al futuro del suo Regno iniziando a lasciare il posto a suo figlio, il Principe Carlo e al nipote, il principe William, lasciando, anche se non avrebbe voluto, il Principe Harry in disparte.

Ciò chiaramente ha avuto delle conseguenze sulla relazione con il fratello, in quanto tale cambiamento, ha portato il Duca di Cambridge a separarsi dal percorso comune che aveva intrapreso con suo fratello il Principe Harry.

La Regina Elisabetta e la faida tra Harry e William

La biografa di Corte Juliet Rieden, ha parlato del dramma vissuto in tal senso dalla Sovrana inglese. Ecco quanto rivelato al Nine News Australia:

‘I DUE FRATELLI HANNO RUOLI MOLTO DIVERSI. UN GIORNO IL PRINCIPE WILLIAM DIVENTERÀ RE. LA REGINA HA 93 ANNI E STA SCARICANDO GRAN PARTE DEL SUO LAVORO SIA A SUO FIGLIO CHE A SUO NIPOTE’

poi prosegue parlando della presunta faida tra William e Harry, sulla quale i mass media stanno speculando ai massimi livelli, soprattutto dopo che il Principe Harry e sua Moglie Meghan Markle hanno deciso di separarsi dalla fondazione benefica, la ‘Royal Fountation’, per costituire la propria organizzazione benefica.

L’organizzazione benefica, costituita nell’anno 2009 dai due fratelli, dopo l’abbandono da parte dei Duchi del Sussex è stata così ribattezzata ‘Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge’.

Non vi sarebbe alcuna faida alla base dell’abbandono della Royal Foundation ne tanto meno sarebbe stata causata dalla ‘presunta guerra’ tra Meghan Markle e Kate Middleton.

La biografa di Corte a tal proposito ha dichiarato che la decisione è stata presa a seguito di una revisione nella sua struttura della fondazione, aggiungendo che entrambe le coppie continueranno a lavorare insieme in futuro.

Ingrid Sewerd: ‘Renderebbe la sovrana molto triste’

Un altro esperta di Corte, Ingrid Seward, caporedattrice del Majesty Magazine ha dichiarato che la Regina Elisabetta non si preoccupa affatto della presunta faida tra i nipoti e non interferirà mai nelle loro faccende private.

Ecco quanto dichiarato al noto tabloid britannico, il The Sun: