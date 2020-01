Conseguenze orribili sul corpo del Principe Harry: lo stress lo sta imbruttendo

Il Duca di Sussex comincia a mostrare i primi segni di perdita dei capelli, sarà colpa dello stress del momento o il Principe Harry deve rassegnarsi?

Non c’è pace per il Principe Harry, ora il destino beffardo st accanendosi contro la sua capigliatura rossa che mostra evidenti segni di diradamento. Cosa sta accadendo al fratello del Principe William, destino di famiglia oppure causa psicosomatica?

Quanto conta l’aspetto fisico a Buckingham Palace?

I reali si sa hanno una visibilità che si può paragonare alle star dello spettacolo. E ciò per il semplice fatto di appartenere a delle casate reali come i Windsor ad esempio.

Ciò ha sempre comportato grande attenzione da parte dei media non solo per le vicende che li riguardano legate alla politica o alla loro vita privata ma anche per quello che concerne l’aspetto fisico.

Non per nulla anche l’abbigliamento è rigidamente codificato dall’etichetta reale a seconda dell’occasione e va rispettato pena l’affronto verso la Regina.

Come è accaduto in una recente occasione precedente le festività natalizie, durante la quale Meghan Markle ha violato l’etichetta non vestendosi con colori accesi come le altre donne ma in abito scuro per la funzione pre-natalizia in Chiesa.

Trucco ed aspetto fisico dunque sono sempre sotto la lente dei tabloid ed anche gli uomini non ne sono esenti.

Prima William e ora Harry infatti sono finiti sui giornali quando hanno iniziato a perdere i capelli, William verso i venti anni ed Harry ora a 35.

Il Principe Harry sta perdendo i capelli?

Il periodo vissuto dal Principe Harry non è proprio tra i più sereni questo è indubbio.

Oltre agli scandali che hanno colpito la Famiglia Reale nell’ultimo anno ed avvelenato de rapporti importanti, l’annuncio del dvorzio dalla Corona e la partenza di Meghan Markle hanno di certo stressato parecchio il secondogenito del Principe Carlo.

Il Principe Harry infatti, famoso anche per la sua capigliatura rossa che causò la reazione stupita del padre alla sua nascita, è apparso recentemente più provato del solito.

Anche la sua capigliatura pare aver risentito dello stress ed i primi segni di diradamento si erano già notati qualche mese fa alla nascita del primogenito Archie.

Il Principe, classe 1984 ha mostrato negli scorsi giorni durante l’impegno al Rugby League World Cup 2021 tenutosi a Buckingham Palace l’inizio di quella comunemente chiamata “piazza”.

Il diradamento che parte dalla sommità della testa infatti è apparso molto evidente ed i tabloid sia britannici che italiani, come ad esempio velvetgossip, non hanno potuto fare a meno di paragonarlo al fratello William.

Chissà se una volta che il periodo critico per Harry si sarà assestato e si sarà ricongiunto con moglie e figlio la caduta dei capelli si arresterà oppure dovrà rassegnarsi anche lui ad un taglio drastico per mascherare il fenomeno?