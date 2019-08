Meghan Markle ‘Potrebbe fare la fine di Lady Diana’: la triste decisione per Harry

Meghan Markle ‘Potrebbe fare la fine di Lady Diana’: la decisione sofferta della Duchessa del Sussex per Harry

Chi dice che solo Harry, sia l’unico ad essere limitato nelle sue scelte a causa della sua consorte, non sa che Meghan Markle, con rammarico ha dovuto prendere una decisione importante, e rinunciare ad una delle cose più importanti della sua vita.

Ad introdurre il tema, il noto attore Hollywoodiano Kevin Costner durante una lunga intervista su ITV, riportata dall’express.

Meghan Markle, la triste decisione per Harry

Per intraprendere la sua vita a corte la Duchessa del Sussex ha dovuto rinunciare alla sua carriera da attrice. L’ex stella di Holliwood è nota soprattutto per il personaggio di Rachel in Suits, di cui tutti desidererebbero tanto il suo ritorno.

Ma risulta seriamente difficile, se non impossibile che ciò possa accadere. A parlarne il suo collega Kevin Costner il quale è stato intervistato da una nota emittente britannica.

La stella hollywoodiana, ha voluto ricordare in questo frangente anche il tragico destino di Lady Diana, la quale era stata scelta per recitare nel sequel de ‘La guardia del Corpo’. Ma ciò non avvenne mai a causa della sua prematura morte nel 1997.

Kevin Costner: ‘Mi metto nei panni del Principe Harry’

L’attenzione dell’attore si sposta da Lady Diana al Principe Harry invitando il pubblico a mettersi nei suoi panni, e capire quanto sarebbe dura e difficile per lui accettare che la moglie ritorni a recitare:

‘Per lui sarebbe dura e difficile accettare una cosa del genere. Mettetevi nei suoi panni: è un uomo serio e maturo ormai, molto legato alla famiglia e alle tradizioni. Immaginatevi se dovesse vedere la moglie baciare un altro, anche se fosse solo per esigenze di scena’

poi ironicamente conclude: