Principe Harry lascia Meghan Markle per una star americana: beccati insieme così – Foto

Mai sottovalutare il principe Harry. Non importa che sia pazzamente innamorato di sua moglie Meghan Markle e che da poco è diventato padre, Harry ha un trascorso di tutto rispetto quando si tratta di decisioni improvvise, e questo Meghan dovrebbe tenerlo bene a mente.

Questa volta però, l’ obiettivo è più che benefico, l’abbraccio stra-fotografato e pubblicato dal Daily Mail che il Principe Harry ha dato dalla celeberrima cantante Rita Ora è servito a dirle grazie per la sua partecipazione ad un concerto di beneficenza, organizzato al fine di raccogliere fondi per la sua associazione African Aids Sentebale.

Harry è sembrato felice e sorridente e particolarmente elegante con la giacca blu e i pantaloni grigi. Ha a lungo discorso con tutte le celebrità che hanno partecipato tra cui anche Rita Ora che ha poi tenuto un concerto.

“ Sono così felice di essere qui e di raccogliere i fondi per una causa così importante come quella dei giovani affetti da HIV e AIDS in Sesotho, Botswana e Malawi ”.

Solo più tardi il duca ha incontrato alcuni vip tra cui appunto anche Rita Ora con la quale è scattato un lungo abbraccio che non è passato inosservato agli occhi dei media inglesi.

Tra l’altro, nel corso dell’inizio del breve discorso che ha fatto alle 3000 persone che hanno preso parte al concerto ha detto: