Principe Harry, il commovente regalo del Principe Carlo: “Sono qui per te”

Con il Principe Harry e il Principe Carlo siamo abituati a gossip, litigi e grandi screzi. Ma ci sono anche dei momenti commoventi, che non passano inosservati

Il Principe Harry e suo padre hanno sempre avuto un rapporto particolare, ma emerge un dettaglio commovente che mai nessuno si sarebbe aspettato.

Il rapporto tra Carlo e Harry

Carlo si è ritrovato vedovo e con due figli adolescenti, successivamente la tragica e misteriosa morte di Lady Diana e con il caos mediatico per la sua relazione con Camilla Parker.

Il secondogenito ha sempre voluto essere ribelle, quasi come per voler dimenticare il suo grande dolore e affrontare il padre mentre cercava solo di farlo crescere come un Principe.

Sappiamo bene che Carlo non abbia mai avuto molto affetto dai suoi genitori, se non dalla nonna materna – la Regina Madre – ripromettendosi che mai lo avrebbe fatto ai suoi figli e i suoi nipoti.

In tanti hanno sempre dichiarato che il fratello di William non fosse un figlio del Principe, anche se con il tempo questi dubbi sembrano essere andati a scemare.

Tra le varie ribellioni, emerge un momento molto commovente che forse ha unito i due uomini molto di più, nell’ultimo periodo.

Il regalo commovente del Principe Carlo

Diciamoci la verità, da quando il Principe dai capelli rossi ha incontrato Meghan Markle la sua vita e il suo modo di fare sono completamente cambiati.

Meghan non aveva nessuno che potesse accompagnarla all’altare e fu proprio Carlo a rendersi subito disponibile:

“faccio tutto quello di cui meghan ha bisogno. Harry, io sono qui per te”

Come evidenziato dal Daily Mail, fu un momento molto commovente per il fratello di William tanto che appena il padre arrivò all’altare con Meghan – lui gli sussurrò: