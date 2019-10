Principe Harry in stampelle, ferito dopo una rissa per una ragazza che non è Meghan: emrge la verità sul suo passato

Principe Harry in stampelle, ferito dopo una rissa per una ragazza che...

Il Principe Harry ha spesso usato la sua rabbia per sfogarsi, un libro rivela che durante una rissa per una ragazza venne ferito gravemente

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono una bellissima coppia eppure il Principe Harry in passato si è infiammato per altre donne, come raccontato in una biografia svelata da poco.

Il matrimonio tra Harry e Meghan

Il Principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle si sono sposati nel 2018 dopo un fidanzamento lampo, a differenza della conoscenza decennale tra il Principe William e Kate Middleton.

Fin da subito i due sono apparsi legatissimi e molto innamorati.

La bella Meghan per amore ha lasciato la sua carriera di attrice e gli Stati Uniti per trasferirsi nel Regno Unito.

Anche il Principe Harry ha mostrato di essere cambiato da quando frequenta Meghan, riuscendo a placare il suo carattere inquieto e rabbioso derivato dal grade dolore per la perdita della madre Lady Diana.

Anche l’amore prima di Meghan era molto inquieto per Harry, avendo avuto numerose storie con donne dello spettacolo o con caratteri esplosivi come le biondissime Chelsy Davy ricca ereditiera o Cressida Bonas attrice.

Il Principe Harry ferito per un’altra donna?

Proprio ad un episodio del passato inquieto del Principe si riferisce il Daily Express che rivela come una biografia scoperta solo ora racconterebbe la rissa per una ragazza con un suo compagno di College.

La biografia di Angela Lewin “Harry: conversazioni con il Principe” mentre frequentava il College Eton rivela che il Principe fosse talmente furioso che addirittura distrusse una finestra a calci.

“La rabbia di Harry era cronica: litigava regolarmente”

afferma la Lewin e continua:

“Una volta è stato fotografato con le stampelle dopo aver preso a calci una finestra a seguito di una discussione con un altro allievo per una ragazza che entrambi desideravano”

Anche un ‘ex dirigente scolastico di Eton confermò che Harry era conosciuto a scuola per essere come un petardo pronto ad esplodere per ogni provocazione.

Sempre la Levin riporta la testimonianza di un altro ex allievo della Eton che ammette che da come si comportava, con risse sia a scuola che nei pub ed eccessi con l’alcol, nessuno avrebbe creduto che Harry fosse davvero della Famiglia Reale.

La moglie Meghan e il piccolo Archie avranno dato al Principe quella tranquillità ed amore che rende una persona più dolce e tranquilla? Da quello che si vede ora pare proprio di sì.