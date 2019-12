Principe George, attacco di panico: il figlio di Kate Middleton e William terrorizzato

Il Principe George è apparso molto turbato durante la tradizionale Messa di Natale a Sandrigham mentre la sorella Charlotte abbracciava dei fan reali

Prima apparizione pubblica per il Principe George e la Principessa Charlotte ma il primogenito di William e Kate è sembrato turbato e ansioso durante la tradizionale cerimonia a Westminster, testimonianze di alcuni fan reali lo rivelano.

Gli impegni reali dei bambini Windsor

Essere dei Windsor così come appartenere ad una delle altre Famiglie Reali Europee e non comporta non solo una notorietà e una vita fatta di lusso e benessere ma anche degli impegni che alla stessa età i bambini comuni non devono affrontare.

I piccoli delle casate reali crescono respirando il clima di corte con tutti le regole e gli impegni che gli adulti devono rispettare e che anche loro devono imparare presto a conoscere.

La principessa Leonor di Spagna figlia del Re Felipe e di Letizia di Spagna ad esempio ha debuttato in società lo scorso ottobre con un discorso pubblico che ha sancito l’inizio della sua vita pubblica ed ufficiale con tutti gli impegni che dovrà rispettare in vista del suo futuro diventare Regina.

Non sono da meno i Principi e le Principesse britanniche: Carlo e Diana cercarono di evitare al piccolo William gli impegni più possibile ma a 5 anni dovette iniziare a presenziare agli eventi.

Stessa sorte per i figli del Principe William, secondo il line adi successione al trono del Regno Unito.

George era spaventato alla Messa di Natale?

I tre figli del Principe William e di Kate Middleton e ance per loro è arrivato il momento di fare il debutto in un evento pubblico. Il genitori, molto attenti alla serenità dei bimbi, hanno rimandato fino ad ora tali impegni ma dato che ormai George ha 6 anni compiuti e la sorella Charlotte 4 e mezzo, hanno ritenuto fosse arrivato il momento giusto.

Il terzogenito Louis invece di poco più di un anno è ancora troppo piccolo e dunque non era presente alla tradizionale sfilata per la messa natalizia a Sandrigham dove la famiglia Reale sta passando le festività.

Il Principe George però, come riporta il Daily Express è apparso molti turbato durante la presentazione ai fan reali ed alcuni di essi hanno raccontato il differente atteggiamento rispetto alla sorella minore Charlotte che invece era rilassata ed ha ance abbracciato alcuni di essi.

“Non vorrei che fosse più ansioso di Charlotte”

avrebbe dichiarato un fan e un altro ha aggiunto:

“Si ma i suoi modi erano perfetti”

La piccola Charlotte infatti come hanno rivelato alcuni fan a Sky News avrebbe anche abbracciato e ringraziato per delle bambole ricevute in regalo da loro mentre le immagini hanno immortalato lo sguard turbato del Principe George.