Letizia di Spagna, “Urla e umilia”: svelato l’atteggiamento agghiacciante verso il suo staff

Letizia di Spagna, la bellissima moglie di Re Felipe VI, nasconde un lato molto aggressivo fatto emergere in questi giorni scioccando la popolazione. Cosa ha combinato?

Re Felipe ha una moglie bellissima e Letizia di Spagna è molto amata dal popolo. Ma non passa inosservato il suo atteggiamento e l’ultima sfuriata al suo staff ha gelato tutti quanti.

Da giornalista a Regina

La Regina consorte di Spagna è la moglie di Re Felipe VI e la loro storia assomiglia a quella di una favola vera e propria. Una giornalista molto nota in televisione, conosce l’uomo della sua vita e tutto cambia.

Il fidanzamento arriva e lei è costretta a lasciare l’emittente pubblica spagnola TVE nel 2003 e il 22 maggio 2004 sposa il suo Re diventando Regina a tutti gli effetti (a quel tempo lui era ancora Principe ereditario).

Questo per lei è il suo secondo matrimonio, per questo motivo le regole del protocollo – meno rigide di quelle inglesi – sono state infrante su due fronti: non è nobile ed è divorziata.

Due bellissime bambine avute con Felipe hanno sigillato la loro solida storia d’amore – Leonor e Sofia in onore della nonna.

Una storia da favola, lei è molto amata non solo per la sua grazia e bellezza ma anche per il look tenuto come esempio – spesso e volentieri – nel Mondo.

Quello che in pochi conoscono, raccontato dai media spagnoli, è il suo atteggiamento non proprio pacato ma capriccioso ed arrogante. Ma perché?

L’atteggiamento agghiacciante contro lo staff

In Spagna sembra essere risaputo il carattere difficile della Regina consorte, non solo per la sua inclinazione nel non seguire alla lettere il Protocollo – famoso il rimprovero del marito in diretta, dopo la sua gaffe reale – ma anche per il suo atteggiamento considerato aggressivo e capriccioso.

La giornalista Pilar Eyre ha osato svelare tutto, anche che proprio in questi giorni la Ortiz abbia lasciato tutti di stucco. Sembra infatti che abbia rimproverato duramente la sua guardia del corpo solo perchè non è stata avvertita del fine corsa del marciapiede – cosa che avrebbe evitato di farla inciampare davanti a tutti durante la sua visita a Siviglia.

Ignora, urla e umila lo staff e i giornalisti con un atteggiamento maleducato. Come evidenzia la giornalista la Ortiz non si trattiene e tratta come straccio ogni persona che non esaudisce le sue volontà.

Chi l’avrebbe mai detto?