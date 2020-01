‘Ha dei redditi segreti’ Principe Carlo, emersi i fondi nascosti: cifra a più zeri su conti ignorati dai sudditi

Nel momento di crisi dovuta alla Megxit sono emersi i fondi privati che il Principe Carlo riceve per il suo ruolo di Duca di Cornovaglia, cifre impensabili

Le entrate finanziarie del Principe Carlo aumenterebbero ogni anno grazie agli abitanti del suo Ducato che muoiono senza testamento ed eredi.

Buckingham Palace sotto attacco negli ultimi mesi

Questo ultimo anno non è stato certo facile per Buckingham Palace e ciò ha messo dura prova sia la salute che le finanze della Famiglia Reale.

Oltre allo scandalo in cui è stato coinvolto il Principe Andrea infatti, la Megxit ovvero l’addio di Harry e Meghan ai titoli reali ha comportato la necessità di ripensare all’assetto economico e di impegni.

Il Principe William e Kate Middleton sono infatti stati investiti di nuovi compiti. Il primogenito di Carlo e Diana infatti, dopo l’addio del fratello piccolo, ha ottenuto un nuovo titolo reale di Lord Alto Commissario dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia.

Anche l’attuale consorte del Principe Carlo, Camilla ha già numerosi impegni, essendo a capo di una novantina di associazioni di volontariato.

La Regina Elisabetta inoltre ha dovuto nell’ultimo periodo prendere decisioni importanti per cercare di tenere unita e salda la monarchia e la sua salute potrebbe aver subito conseguenze.

Le entrate “segrete” del Principe Carlo

In seguito alla decisione del Principe Harry e di Meghan di rinunciare ai loro titoli, comporterà che i due non potranno più vivere con i finanziamenti pubblici.

In seguito al Summit reale la Regina ed il Principe Carlo, hanno assicurato che continueranno ad aiutare economicamente Harry e Meghan con i fondi privati.

Ecco che l’attenzione alle entrate private del padre Carlo ey aumentata nell’ultimo periodo e sono emersi dei finanziamenti aggiuntivi che non tutti conoscono.

Il futuro erede al trono, Carlo, è anche Duca di Cornovaglia dal 1962, titolo che spetta al figlio primogenito del Re.

E come è tradizionalmente previsto al Duca di Cornovaglia spettano i beni dei cittadini del ducato che muoiono senza lasciare eredi né testimoni.

Secondo i bilanci 2018-2019 il Ducato ha fruttato al Principe come entrate private circa 1 milione di sterline.

Di tali fondi solo una parte viene però conservata dal Principe come riserva per necessità future, il resto circa 850mila sterline è stato donato al Fondo di beneficienza, come riporta il Daily Express citando il sito web di Ducky.