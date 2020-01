L’addio ufficiale del Principe, Kate Middleton disperata: condannata a vivere una vita nell’ombra

La crisi a Buckingham Palace aperta da Harry e Meghan avrà ripercussioni su Kate che sta per subire l’impensabile. Ecco cosa accadrà

La decisione di Meghan ha offuscato la cognata Kate e gli effetti negativi secondo fonti ufficiali potrebbero essere molto pesanti per la Duchessa di Cambridge. I dettagli

Il divorzio di Harry e Meghan dalla Regina

Negli ultimi giorni il fermento a Buckingham Palace è aumentato a livelli massimi.

In seguito all’annuncio dei Duchi di Sussex di rinunciare al loro status reale e di trasferirsi in Canada la Famiglia Reale et alle prese con decisioni dolorose e difficili da prendere

La Regina ed il Principe Filippo che fonti ufficiali dicono molto amareggiati da tale improvvisa decisione, starebbero lavorando freneticamente insieme al Principe Carlo e a William per definire gli accordi di tale “divorzio”

Meghan invece, dopo l’apparizione brevissima nel Regno Unito dopo le vacanze natalizie in Canada è ripartita subito dopo l’annuncio che ha scioccato il mondo per tornare in America dal figlio Archie di soli otto mesi.

Cosa accadrà a Kate Middleton?

Il Daily Express rivela un aspetto della vicenda a cui nessuno aveva pensato ma che potrebbe influire ulteriormente sull’equilibrio della Famiglia Reale.

La Duchessa di Cambridge Kate Middleton è stata vista arrivare a Buckingham Palace con un aria molto tesa e provata.

Nonostante i festeggiamenti per il suo 38esimo compleanno infatti, qualcosa la starebbe turbando molto ed i commentatori reali già ne parlano.

La rivelazione di Meghan ed Harry, oltre ad aver offuscato la gioia per la sua festa avrebbe sollevato un problema non indifferente.

Se Harry e Meghan infatti si ritireranno da tutti i loro impegni reali chi subirà il carico aggiuntivo saranno con molta probabilità proprio il Principe William e la moglie Kate Middleton.

La Duchessa di Cambridge ha già numerosi impegni reali, 56 solo questo anno, più i suoi tre bambini da accudire e dunque potrebbe vivere molto male l’aggiunta di compiti ulteriori.

L’esperta reale Daniela Elser ha aggiunto che un altro problema per Meghan sarà il confronto che dovrà sostenere con Meghan perché pur non avendo fatto nessun errore o passo falso, la Markle sarà ormai sempre un passo avanti nella popolarità.

“la Duchessa di Cambridge non sarà mai davvero in grado di sfuggire all’ombra della cognata che vanta un grande successo”

Inoltre altre fonti assicurano che Kate sia rimasta molto male dalla notizia anche perché sperava che nel nuovo anno i cuginetti George, Charlotte, Louis ed il piccolo Sussex Archie sarebbero stati di più insieme.

Chissà se tutti questi diri colpi abbatteranno la futura Regina Kate Middleton o se la forza che ha sempre dimostrato la aiuterà anche in questo caso?