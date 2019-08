Principe Carlo ‘Lo sta avvelenando’: scoperto il terribile gesto che svela l’ipocrisia

Il Principe Carlo è stato pinzato in un passo falso che fa emergere la sua ipocrisia, nascosta nel tempo. Cosa sta combinando?

Il Principe Carlo lotta da sempre per un particolare tema, ma proprio lui è stato scoperto mentre fa tutto il contrario di quello che sostiene. Una ipocrisia che non è piaciuta agli inglesi!

L’insegnamento a William e Harry

L’erede al trono ha tanti obiettivi, uno tra i tanti quello di salvaguardare la vita dei suoi due amati figli e dei suoi nipoti.

Nel tempo ha potuto insegnare loro educazione, rispetto e anche qualche regola di come violare il protocollo senza essere scoperti dalla Regina Elisabetta II. Un rapporto il loro molto controverso, vista la prematura morte della mamma Lady Diana e il matrimonio con Camilla Parker.

Ma emerge un passo falso che gli inglesi non hanno intenzione di perdonare ad un uomo, che si è sempre battuto per certi temi.

Il passo falso del Principe Carlo

L’erede di Elisabetta II ha sempre cercato di essere un bravo cittadino e infondere nelle persone il rispetto per la natura e l’ambiente, tanto da costringere i propri figli a raccogliere la spazzatura per la strada e tenere il mondo pulito.

Nel frattempo è costantemente impegnato (anche a causa del ruolo che ricopre tra i reali ) a trattare della necessità di combattere il cambiamento climatico.

Si è infatti occupato di questo argomento al Parlamento Europeo e fondando anche The Prince’s May Day Network, un gruppo di imprese impegnate ad agire sul cambiamento climatico.

Ma quasi nessuno sa che Carlo è anche il “padrino” della British Parachute Association, stando alle dichiarazioni del sito web dell’organizzazione stessa. Il paracadutismo viene considerato uno degli sport più inquinanti, che addirittura emette ogni anno nell’atmosfera parecchie tonnellate di anidride carbonica.

Tutta questa capacità inquinante è dovuta all’aeroplano necessario per effettuare il salto nel vuoto, e potrebbe essere paragonato a un viaggio in auto o al volo essenziale per raggiungere la zona di lancio.

Uno sport che inquina fortemente mettendo in risalto l’ipocrisia del Duca del Galles, davanti agli occhi increduli degli inglesi.

Le emissioni di carbonio per un lancio con il paracadute

Un calcolatore virtuale di emissioni di carbonio ideato appositamente per i paracadutisti, denominato My Skydiving Calculator ha permesso di capire che 100 salti da un Supervan – un aereo altamente efficiente – equivalgono a circa 893 kg di CO2.

Frattanto, 100 salti da un Beech 99 ha una capacità inquinante impressionante di circa 1260kg di anidride carbonica, mentre i salti da uno Skyvan rilasciano un incredibile 1638kg.

Sul sito compare un’importante indicazione, infatti: