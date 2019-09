Principe Carlo, “Non sarai mai come me”: svelata l’inquietante faida con il Principe Andrea

Quattro figli e il primogenito Principe Carlo vorrebbe essere figlio unico, tra un preferito dalla madre – una preferita del padre e il fratello isolato di cui nessuno si ricorda

Una famiglia impegnativa quella del Principe Carlo. Si parla tanto di William e Harry, ma la faida con il Principe Andrea è molto più grave di quello che si pensi.

I figli della Regina Elisabetta e Principe Filippo

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono innamorati e sposati da tempo. Da questa unione sono nati quattro figli, ovvero Carlo – Anna – Andrea ed Edoardo.

La vita tra i quattro non è mai stata molto facile anche perché, secondo i media britannici, la sovrana e il marito hanno delle preferenze ben precise.

Mentre al primogenito Principe Carlo aspetta il Trono una volta che la madre abdicherà (per poi passare al Principe William) – Anna è la prediletta di Filippo mentre Andrea è il preferito dalla Sovrana. Edoardo invece? Un quarto figlio quasi dimenticato come Carlo, lasciati entrambi al loro destino e non “considerati” come gli altri due membri della famiglia.

Edoardo è il fratello dimenticato, nessuno sembra mai ricordarsi della sua esistenza mentre Carlo è quello che combatte per emergere senza molto successo.

La faida tra Carlo e Andrea

Noi siamo abituati a parlare della faida tra i due fratelli William e Harry, ma facendo un piccolo passo indietro quello che è sempre accaduto – e accade ancora – tra Carlo e Andrea sembra essere molto peggio.

Secondo l’esperto Richard Kay – come evidenziato da Vanity Fair – il loro rapporto è sempre stato molto teso. Più di una volta infatti, sembra proprio che l’erede al Trono abbia sbottato contro il fratello:

“lui non sarà mai me. Il vero problema è che a lui piacerebbe essere me”

Se ai tempi fosse accaduto qualcosa, Andrea avrebbe preso il posto del fratello nella successione al trono – poi con la nascita dei figli e dei nipoti ha visto il suo “sogno” dissolversi completamente.

Una faida che vede da una parte un erede al trono macchiato di qualche gossip in termini di tradimento, ma dall’altra un uomo che ha cercato di non far scemare la sua importanza attuando una serie di investimenti sbagliati anche se gode di molti privilegi, senza fare troppi sforzi.