Lady Diana, rivelato lo scioccante segreto sul Principe Andrea dopo anni dalla morte

Dopo anni dalla morte di Lady Diana, emerge un segreto scioccante che è rimasto nascosto sul il fratello di Carlo Principe Andrea. Cosa non sapevamo?

Su Lady Diana e i suoi amori, i rumors sono tantissimo ma mai si era pensato di venire a scoprire un segreto così scioccante – tenuto nascosto sul Principe Andrea.

Il rapporto tra Diana Spencer e Sarah Ferguson

Nemiche, amiche, cugine e addirittura cognate tanto che queste due donne sono state protagoniste di moltissimi gossip, emersi nel tempo.

Fu proprio la moglie del Principe Carlo a farle conoscere il Principe Andrea, con la quale ebbe due figlie e si separò dopo il grande scandalo che mandò su tutte le furie la Regina.

Molto più di Meghan e Kate, perché queste due Principesse sovvertirono insieme il protocollo e si divertirono tantissimo – nonostante i tanti problemi a corte e il triste epilogo dei loro matrimoni.

Eppure c’è qualcosa che è rimasto nascosto sino ad oggi e che nessuno avrebbe mai pensato di sentire.

Il segreto tenuto nascosto sul Principe Andrea

Una rivelazione scioccante emersa dal tabloid inglese New Idea, dove alcune voci di corridoio sussurrano che Diana ebbe una relazione segreta con il Principe Andrea – proprio mentre era incinta di William.

Betty Andrews ex governante della famiglia Spencer, nel documentario The Diana Story, afferma che in famiglia tutti fossero convinti che avrebbe sposato lui e non Carlo.

L’erede al trono era sempre stato geloso del fratello, molto più bello e amato dalle donne, tanto che – sempre da come si evince dal tabloid – sembrava proprio che lei fosse attratta da lui e viceversa.

Una rivelazione che non ha mai avuto conferme o smentite, neanche da parte di Lady Diana durante la sua vita.

Ma gli sguardi e le battute non passarono di certo inosservati ai più attenti, che misero una pulce nell’orecchio a Carlo e a Sarah Ferguson.