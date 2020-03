Primarie Usa 2020: in South Carolina riapre la corsa contro Bernie Sanders

Joe Biden trionfa conquistando la sua prima vittoria nella corsa alla Casa Bianca in South Carolina nelle primarie Usa 2020.

Con il 75% dei seggi scrutinati, l’ex vicepresidente ha riaperto la corsa e si è riconfermato come il principale rivale di Bernie Sanders, che per ora è in seconda posizione.

La vittoria di Joe Biden alle Primarie dem della Carolina del Sud rappresenta una spinta decisiva per la sua campagna elettorale.

Biden è rimasto soddisfatto della sua prima vittoria alle Primarie Dem e ha esortato i democratici nei 14 Stati che si svolgeranno martedì a sostenerlo.

“Ora, grazie a tutti voi, cuore del partito democratico, abbiamo appena vinto e abbiamo vinto alla grande grazie a voi “,

ha detto applaudendo.

Sanders finirà secondo nello stato del Palmetto, secondo le previsioni della NBC.

L’attivista miliardario Tom Steyer, dopo essersi aggiudicato il terzo posto, non raggiungerà la soglia del 15%, secondo la NBC.

Con quasi il 100% dei risultati, Biden ha raggiunto risultati migliori con circa il 49% dei voti, mentre Sanders ha raggiunto il 20%, mentre Steyer circa l’11%.

Biden guadagnerà almeno 34 dei 54 delegati, secondo la NBC. Sanders vincerà almeno 11.

Sanders si è congratulato con Biden per la sua vittoria, ma ha aggiunto:

“non puoi vincerle tutte”.

Primarie Dem USA: in attesa del Super Tuesday

I sondaggi suggeriscono un vantaggio limitato per Biden nel North Carolina.

Dopo essere stati travolto nell’Iowa e nel New Hampshire in modo schiacciante, Biden ha affermato che la sua campagna avrebbe avuto un impulso se gli Stati avessero avuto la possibilità di votare.

L’ex vicepresidente ha ricevuto una spinta negli ultimi giorni prima delle primarie quando lo ha sostenuto Whip.

“Mio amico Jim Clyburn, mi hai riportato indietro!”,

ha sottolineato Biden a Clyburn.

Gli elettori avevano un’opinione migliore dell’ex vicepresidente rispetto a tutti i suoi rivali. Circa tre quarti, ovvero il 77%, degli intervistati ha dichiarato di avere un’opinione favorevole su Biden, mentre solo il 19% ha dichiarato di avere una visione sfavorevole.