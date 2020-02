Primarie Dem: il dibattito “acceso” tra i candidati democratici saliti sul palco

Elezioni Primarie Dem: Tutti i candidati democratici contro l’avanzata di Bernie Sanders

Nell’atteso confronto televisivo trasmesso dalla Cbs, negli studi in South Carolina, si sono sfidati i candidati democratici.

Tutti si giocano il timone della corsa alla Casa Bianca e sono consapevoli del fatto che l’anziano senatore del Vermont, Bernie Sanders, possa avere la meglio su tutti i candidati.

È stato additato dai suoi avversari come “troppo di Sinistra”. Anche lo stesso Michael R. Bloomberg ha attirato critiche appassionanti.

Joe Biden, in testa ai sondaggi per gran parte della campagna elettorale, ha un disperato bisogno di vincere alle Primarie nel South Carolina.

“L’evento di Charleston ha il potenziale per rappresentare un pareggio significativo per milioni di elettori democratici indecisi che andranno alle urne tra oggi e metà marzo”,

ha dichiarato via e-mail Alan Schroeder, autore di “Risky Business on the Campaign Trail”.

Quasi 20 milioni di persone hanno assistito all’ultimo dibattito della scorsa settimana su NBC e MSNBC, stabilendo un record di valutazioni impreviste.

L’incremento potrebbe essere stato dovuto al debutto di Bloomberg sul palco, dopo aver speso più di $ 300 milioni in pubblicità televisive e radiofoniche.

Ma, probabilmente, ha anche avuto a che fare con il tempismo: i contorni della gara stanno diventando più nitidi e gli elettori stanno iniziando a concentrarsi sui candidati.

Elezioni Dem: Sanders detiene il primato

Schroeder ha affermato che senza nuovi volti sul palco, non è sicuro che il dibattito avrà successo.

Ma ci sarà interesse nel vedere come Sanders gestisce il suo status di primo classificato.

Il potenziale per valutazioni significative è una buona notizia per CBS News, che ospita questo primo dibattito.

Come è avvenuto con altre reti che hanno ospitato gli eventi, la rete sta cercando di sfruttare al meglio l’esposizione, arruolando non solo un singolo moderatore ma un team.

Data la posta in gioco per i candidati, i moderatori probabilmente affronteranno alcuni momenti esuberanti che minacciano di trasformarsi in combattimenti prolungati.

Questa è una sfida, poiché i moderatori devono sapere quando lasciare che le discussioni si svolgano e quando intervenire, ha dichiarato Mark Lukasiewicz, decano della Lawrence Herbert School of Communication dell’Università di Hofstra ed ex vicepresidente senior delle specializzazioni per NBC News.