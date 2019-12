Previsioni del tempo 2 dicembre: vento e pioggia su Centro e Sud

Le previsioni del tempo per domani, lunedì 2 dicembre, vedono protagoniste le piogge al Centro ed il forte vento al Sud.

Dicembre inizierà, secondo le previsioni del tempo, all’insegna del brutto tempo.

Previsioni del tempo per lunedì 2 dicembre

Sulla base delle previsioni del tempo, domani le piogge insisteranno sul centro Italia. In particolare, la regione più interessata dalle precipitazioni sarà l’Emilia Romagna. Non sono esclusi strascichi a Nord-Est, dove la situazione sarà migliore nel pomeriggio. Forti precipitazioni anche in Toscana, Umbria, Lazio e Nord delle Marche. In serata, le piogge raggiungeranno anche l’Abruzzo. A Sud e nelle Isole, il clima sarà variabile. Piovaschi interesseranno soltanto la Calabria Ionica.

Per quanto riguarda le temperature minime, queste saranno in aumento al Sud. Le massime, invece, saranno in rialzo al Nord e sulla Sicilia. Un aumento dovuto all’arrivo di alcuni venti miti da Sud.

Previsioni meteo per martedì 3 dicembre

Previsto cielo sgombro a Nord Est ma anche in Liguria e basso Tirreno per la giornata di martedì. Qualche pioggia interesserà Calabria, Sicilia e Sardegna Orientale. Poche nuvole anche a Nord Ovest. Le temperature, subiranno un calo, soprattutto sulla costa adriatica a causa dei venti freddi provenienti da est.

La perturbazione che ha interessato la nostra penisola si dirigerà verso l’Algeria e l’Africa in generale. Con l’arrivo dei forti venti orientali, le precipitazioni daranno una breve tregua ma l’aria sarà più fredda.