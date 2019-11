Capelli e pelle più belli, mangiando pompelmo? Ecco tutti i benefici di questo frutto.

Pompelmo, un frutto prodigioso. Scopriamo perché.

1. Potenzia il sistema immunitario

Consumare solo mezzo frutto di grandi dimensioni soddisferà il fabbisogno giornaliero di vitamina C negli adulti sani.

La vitamina C non solo funziona nel migliorare l’assorbimento del ferro per migliorare la circolazione sanguigna, ma funziona anche per migliorare l’immunità dei globuli bianchi nel sistema.

Inoltre, la vitamina C è obbligatoria per la crescita e lo sviluppo di tutti i tessuti del corpo e un antiossidante chiave per la rimozione delle tossine dal sistema.

2. Mantiene la salute del cuore

Essendo intrinsecamente elevato nei livelli di potassio, aiuta a mantenere la normale pressione sanguigna.

Funziona anche nel promuovere l’attività del muscolo cardiaco, abbassa le quantità di colesterolo cattivo LDL e aumenta naturalmente i livelli di colesterolo buono HDL.

È molto vantaggioso nel prevenire casi di infarto e ictus e contribuisce quindi a una durata più lunga e più sana.

3. Rilassa i crampi muscolari

Il pompelmo viene conferito con il minerale chiave per una funzione muscolare ottimale: il magnesio.

L’elevato contenuto di magnesio in questo frutto lo rende un’opzione ideale per fornire sollievo da piaghe muscolari e crampi.

Inoltre, pubblica un allenamento ad alta intensità, quando i muscoli delle braccia e delle gambe sono tesi, mangiare un frutto pomelo può alleviare all’istante i sintomi di dolore e disagio.

4. Cura la costipazione

Comprende preziose fibre alimentari che assicurano il corretto movimento intestinale in caso di ingestione di pasti pesanti.

Questo è fondamentale per regolare la funzione renale e filtrare tutti i prodotti di scarto tossici dopo la digestione del cibo e l’assimilazione dei nutrienti necessari.

Allevia efficacemente anche le condizioni intestinali come costipazione e indigestione.

5. Fortifica le ossa

Il calcio presente nel frutto viene assorbito dalle ossa del corpo, contribuendo così al mantenimento della densità ossea ottimale per le funzioni quotidiane e il movimento flessibile e senza ostacoli.

L’altissimo contenuto di potassio completa la salute delle ossa migliorando l’assorbimento di minerali da parte di cellule e tessuti del corpo.

6. Combatte l’infezione del tratto urinario

Offre abbondanti quantità di vitamina C che conferisce proprietà antinfiammatorie per ridurre il gonfiore della vescica, che è più comune nelle donne rispetto agli uomini.

Inoltre, le sue capacità antiossidanti sono utili per rimuovere i radicali liberi dannosi e i batteri nocivi dal corpo.

Questo a sua volta aiuta a evitare l’ossidazione delle cellule sane negli organi del sistema escretore, garantendo in tal modo un’adeguata eliminazione di rifiuti e residui di cibo non necessari dal corpo e impedendone l’accumulo nel sistema.

7. Aiuta a curare l’anemia

La vitamina C svolge anche una funzione molto vitale nel corpo umano che è quella di migliorare l’assorbimento del ferro dal cibo ingerito.

La carenza di quantità di ferro porta a una condizione nota come anemia in cui vi è una carenza di globuli rossi adeguati nel corpo per trasportare nutrienti e ossigeno a tutte le cellule e tessuti.

Mangiare pompelmi garantirà un ampio assorbimento di ferro, dagli alimenti, nel sistema e promuoverà la sintesi dei globuli rossi e il passaggio del sangue.

Un toccasana per capelli e pelle

Riduce l’infiammazione della pelle

Pomelo contiene diversi aminoacidi essenziali che aiutano a costruire cellule della pelle sane e anche a sopprimere eventuali arrossamenti e gonfiori che tendono a svilupparsi sulla pelle esposta a condizioni ambientali difficili.

Il suo alto contenuto di flavonoidi fornisce tratti antiossidanti per aiutare a combattere i danni dei radicali liberi, ridurre l’acne, le cicatrici e le macchie scure e ridurre l’irritazione della pelle.

Offre vantaggi anti-invecchiamento

Contiene spermidina che aiuta a ritardare le cellule della pelle dal processo di invecchiamento.

La classe carotenica degli antiossidanti delle piante flavonoidi svolge inoltre un ruolo importante nel ridurre la comparsa di rughe, linee sottili e pelle infossata.

Mangiare pompelmo o bere il succo dello stesso aiuterà anche ad aumentare la produzione di collagene, una proteina essenziale per mantenere l’elasticità e la compattezza della consistenza della pelle.