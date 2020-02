Toast arrotolato in forno: piace a grandi e bambini, pronto in 5 minuti

Toast arrotolato in forno: piace a grandi e bambini, pronto in 5...

Un nuovo modo di preparare i toast: arrotolati in forno. Piacciono a grandi e bambini, son nutrienti e li prepari in 5 minuti.

Vuoi cucinare una ricetta proteica e gustosa? Prepara il toast arrotolato in forno, una vera bontà per chi ha poco tempo a disposizione per cucinare e non vuole rinunciare al buon gusto a tavola.

Adatto per ogni occasione: da uno spuntino super veloce ad un pranzo gustoso, da un aperitivo con gli amici ad una cena gourmet, il toast arrotolato in forno è una ghiottoneria da provare!

Ma quali sono gli ingredienti? Ognuno ha la sua ricetta, ma noi di Letto Quotidiano ti consigliamo la preparazione di questa ricetta super proteica.

Toast arrotolato in forno: una ricetta gourmet e uno squisito finger food

Non solo prosciutto cotto e fontina, ma il toast arrotolato in forno è una ricetta talmente versatile che può essere preparato in mille modi e con mille ingredienti.

Noi di Letto Quotidiano lo abbiamo cucinato e gustato in questa variante culinaria.

Ingredienti:

4 fette di pane tramezzino

1 hg di fesa di tacchino al forno

Due foglie di lattuga

1 pomodoro maturo tipo pachino

200 grammi di fontina valdostana

Maionese o Ketchup (a tua scelta)

Preparazione

Taglia il pane per tramezzini in triangoli equilateri, aggiungi la fesa di tacchino, la lattuga, qualche fettina di pomodoro e qualche fetta di fontina tagliata sottile, aggiungi un altro strato di pane per tramezzino.

Avvolgi e arrotola il tramezzino imbottito e chiudi le estremità con due stuzzicadenti.

Prepara una teglia imburrata con tutti i tramezzini arrotolati e mettili in forno a 200 gradi.

Bastano soli dieci minuti di cottura in forno e … voilà!

Una volta pronti servili a tavola ben caldi e guarniscili con un cucchiaione di maionese o di ketchup.

Un buon consiglio: per rendere questa ricetta ancora più sfiziosa e prelibata accompagna i tramezzini arrotolati con le patate a spicchi cotte in forno.

Questa ricetta gourmet farà contenti sia i piccoli che i grandi.

Buon appetito!