Poliziotto ucciso a Napoli: due arresti per omicidio volontario, fermati altri due complici

Poliziotto ucciso a Napoli: due arresti per omicidio volontario, fermati altri due...

Due fermi e due arresti per la morte del poliziotto ucciso a Napoli all’alba di lunedì scorso. I ladri sono accusati omicidio volontario.

Poliziotto ucciso mentre cercava di fermare dei rapinatori dopo un colpo in banca. Due persone sono finite in carcere. Emesso il fermo per altri due complici.

Rapina in banca

Un drammatico inseguimento finito nel sangue: è così che è morto Pasquale Apicella, poliziotto 37enne in servizio presso il Commissariato di Secondigliano.

Apicella è intervenuto insieme ad un collega, dopo la segnalazione di una rapina al bancomat della Banca di Credito Agricolo, in via Abate Minichini, zona Capodichino.

Giunta sul luogo della rapina, la volante dei poliziotti è stata speronata da quella dei malviventi, che stavano tentando la fuga dopo il colpo.

Per Pasquale Apicella non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo per il violento impatto con la vettura dei rapinatori.

Il collega che era in auto con lui è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Arrestate due persone

Per l’omicidio di Apicella la Polizia ha arrestato due persone: Fabricio Hadzovic, 40 anni, e Admir Hadzovic, 27 anni, del campo rom di Giugliano.

Le accuse a loro carico sono di omicidio volontario, tentato furto aggravato, ricettazione e tentata rapina aggravata.

Come evidenzia anche Agi, la Procura di Napoli ha emesso anche due fermi. Si tratta di Igor Adzovic, 39 anni, e Renato Adzovic, 22 anni.

I due finiti in manette avevano appena tentato un furto in banca. Erano ancora in via Minichini, quando è giunta la prima volante, del commissariato San Carlo Arena.

I ladri hanno speronato l’auto e tentato la fuga, imboccando contromano la strada su cui è avvenuto il tragico impatto. Il motore dell’auto su cui viaggiava il poliziotto ucciso è stato sbalzato per diversi metri.

Apicella è giunto in condizioni disperate in ospedale, dov’è deceduto appena poco dopo il suo arrivo. Il poliziotto lascia una moglie e due figli, la più piccola di appena 3 mesi.