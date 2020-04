Dramma nella notte a Napoli: un poliziotto di 35 anni è morto durante un inseguimento. L’auto su cui viaggiava è stata speronata da quella dei malviventi che avevano tentato una rapina in banca.

Poliziotto morto nella notte a Napoli: l’agente era intervenuto insieme ad un collega per sventare una rapina in banca, in via Minichini.

Tentata rapina a Napoli

Dramma nella notte a Napoli. Un poliziotto di 35 anni è morto mentre tentava di sventare una rapina in zona Capodichino. Come riporta anche Fanpage, il poliziotto, in servizio presso il Commissariato di Secondigliano, è intervenuto insieme ad un altro collega, dopo la segnalazione di una rapina al bancomat della Banca di Credito Agricolo, in via Abate Minichini.

Giunti sul posto, la volante dei poliziotti è stata speronata da quella dei malviventi, che stavano tentando la fuga dopo il colpo.

Per il poliziotto 35enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo per il violento impatto con la vettura dei rapinatori.

Il collega che era in auto con lui è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Fermati due rapinatori

Sembra che due dei rapinatori coinvolti nella rapina siano già stati arrestati, mentre un terzo sarebbe ancora in fuga.

L’agente che ha perso la vita nel tentativo di fermare la rapina è Pasquale Apicella.

Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, ha espresso il suo cordoglio, appresa la notizia del decesso dell’agente.