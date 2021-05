Il programma andato in onda su Canale 5 per tre serate ha fatto il pieno di share. Il duo comico ha sbaragliato la concorrenza.

Nel frattempo Pio e Amedeo si preparano a tornare molto presto in Tv. Scopriamo insieme quando.

Il successo di Felicissima Sera

Tre serata accolte dal pubblico con grande entusiasmo quelle di Felicissima Sera, il programma del duo comico foggiano Pio e Amedeo andate in onda lo scorso aprile.

Musica live, comicità, momenti di riflessione e tanto altro: sono stati questi gli ingredienti del mix di successo dell’appuntamento Mediaset.

Pio e Amedeo hanno accolto ospiti del calibro di De Gregori, Ramazzotti e la De Filippi con cui hanno condiviso palco ed emozioni.

La scommessa fatta da Mediaset è stata certamente vinta, grazie al talento dei due comici foggiani.

Confermata la seconda stagione

Come molti si aspettavano e speravano, andrà in onda anche la seconda stagione di Felicissima sera.

La data d’inizio non è ancora certa, ma arriverà a breve la comunicazione ufficiale.

La prossima settimana infatti saranno pubblicati i palinsesti Mediaset per il biennio 2021/2022.

Sulla loro pagina Instagram, i due comici hanno annunciato un appuntamento importantissimo con il loro pubblico.

Il 3 Maggio 2022 saranno all’Arena di Verona con “FELICISSIMO SHOW”, il loro nuovo spettacolo dal vivo.

“L’annuncio di un evento LIVE dopo questo periodo è un’emozione forte, e siamo contenti di condividerla con voi, non vediamo l’ora di VEDERCI”

hanno scritto nel post.

Intanto, per chi non volesse perdersi neppure un appuntamento con i due comici, domani sera, 15 maggio, Pio e Amedeo saranno ospiti di Maria De Filippi per la finale di Amici, in onda proprio su Canale 5.

