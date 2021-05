Ecco tutte le anticipazioni dei principali programmi in onda stasera venerdì 14 maggio 2021 sulle reti Rai e Mediaset.

Gli ospiti di Carlo Conti, i casi di Quarto Grado e le sorprese di Ilary Blasi, ecco tutto ciò che ci aspetta questa sera in tv: e voi cosa guarderete?

Top 10: squadre ed ospiti di Carlo Conti

Torna alle 21.25 su Rai 1 il game show condotto da Carlo Conti. Nella penultima puntata si sfideranno come sempre due squadre.

Questa volta sarà la volta della squadra con Serena Autieri, Tosca D’Aquino e Vincenzo Salemme che sfideranno la squadra di Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni.

Ospite della serata il cantante Zucchero Fornaciari.

L’Isola dei Famosi, puntata 17: nominati e sorprese

Torna l’appuntamento del reality condotto da Ilary Blasi con l’aiuto dell’inviato Massimiliano Rosolino in Honduras. In studio ci saranno sempre il trio di opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

La scorsa puntata il televoto ha decretato l’eliminazione di Francesca Lodo che però ha scelto dopo varie insistenze di restare a Playa Imboscadissima.

Questa sera, oltre ad avere in studio molte soprese per gli ex naufraghi ed i concorrenti ancora in gara, a rischio eliminazione saranno ben 4 naufraghi: Emanuela, Rosaria, Roberto e Valentina.

Proprio sulla comica si concentrano le opinioni contrastanti degli utenti del web: chi apprezza la sua sincerità e chi punta il dito sui suoi atteggiamenti. Chi sarà eliminato stasera?

Nel frattempo in Honduras stanno nascendo malumori tra Ignazio, Andrea e Matteo ma anche Miryea sembra molto giù. Nel frattempo Rosaria e Awed hanno deciso di organizzare uno scherzo a Ciufoli.

Quarto Grado, Le Storie: i casi di Denise e Ciro Grillo

Come di consueto il venerdì sera di Rete 4 è dedicato al giallo ed agli approfondimenti di cronaca. Torna infatti il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero nella versione “Le Storie”: verranno trattati con ricostruzioni approfondite, i principali gialli del momento ed irrisolti.

Nella puntata odierna gli esperti torneranno a discutere sul caso della piccola Denise Pipitone che è stato riaperto da poco dopo 17 anni dalla scomparsa. Chi ha preso Denise quel 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo? Chi era a conoscenza di cosa era accaduto?

Gianluigi Nuzzi ha deciso di rispondere dopo le polemiche sorte in seguito alla messa in onda dell’appello di Anna Corona nella scorsa puntata.

Spazio poi al caso di Ciro Grillo che insieme ai suoi tre amici attende il processo per violenza sessuale di gruppo avvenuto come dichiarato dalla giovane italo svedese, durante la vacanza in Costa Azzurra. Ricostruzione della vicenda e nuovi particolari emersi riusciranno a chiarire cosa è accaduto davvero?

E voi cosa sceglierete di guardare questa sera in tv? Lasciateci i vostri commenti e continuate a seguirci per tutte le anticipazioni sui vostri programmi preferiti!