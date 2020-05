Pigne, come riciclarle? Ecco alcune idee e curiosità!

Come possiamo riciclare le pigne ora che ci avviamo verso l’estate? Semplicemente affidiamoci alla nostra creatività ed immaginazione.

Possiamo riciclare le pigne, creando oggetti creativi o decorazioni per la casa. Possiamo creare oggetti di decoro per dare un nuovo tocco agli ambienti domestici che abbiamo ampiamente vissuti a causa del confinamento imposto per contenere la pandemia covid 19.

Recuperare il materiale

Con la possibilità di uscire per brevi passeggiate o attività fisica, possiamo andare in un vicino parco e raccogliere le pigne cadute dagli alberi di conifera. Le vernici, colla, pennelli, perline, glitter se non li troviamo nel supermercato di nostra fiducia o le cartolerie non hanno riaperto nella nostra città, possiamo acquistarle in internet.

Progetti creativi

Come detto il solo limite è la nostra creatività. Possiamo iniziare a fare i lavoretti di Natale con anticipo, ma andiamo con ordine: