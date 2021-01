Pierluigi Diaco, Ti Sento: quando inizia, ospiti e curiosità del nuovo programma Rai

Il giornalista Pierluigi Diaco torna alla conduzione di un nuovo programma targato Rai che promette emozioni e grandi ospiti.

In partenza oggi, martedì 19 gennaio, il nuovo programma condotto da Pierluigi Diaco vanta una formula del tutto innovativa Scopriamo tutto sulla nuovissima trasmissione Ti Sento.

Pierluigi Diaco, un ritorno molto atteso: le novità

Pierluigi Diaco è un giornalista e conduttore molto apprezzato dal pubblico televisivo e radiofonico.

Avvezzo alle interviste ad alto tasso emotivo come nel programma “Io e te”. Diaco ha dichiarato che la nuova sfida di Ti Sento è fatta apposta per lui.

“Sarà perché faccio radio da 28 anni, ma per me il suono ha da sempre un valore superiore all’immagine. Anche in tv.”

Oltre alla presenza in tv infatti, Diaco è ogni mattina alla radio, su Rtl 102. 5 col programma “Non stop news”.

Ad Ansa Diaco ha dichiarato:

“Non preparo mai le interviste in anticipo, né parlo con gli ospiti al telefono. Preferisco un confronto sincero, leale, senza paletti”.

Il giornalista torna dunque al timone del nuovissimo programma Rai che da quanto si deduce dalle anticipazioni sarà del tutto innovativo e provocatorio.

Ospite della prima puntata il CT della Nazionale Roberto Mancini e la scelta è ricaduta su di lui proprio perché rappresenta “il gioco di squadra”.

Ti sento: quando inizia, ospiti e curiosità

Periodo di grandi novità per la Rai con il lancio di nuovi programmi e fiction molto apprezzate dal pubblico, come Che Dio ci aiuti 6 e Mina Settembre.

A partire da martedì 19 gennaio Rai 2 ci proporrà il nuovo programma intitolato “Ti Sento” previsto in onda a partire dalle 23.15.

Come annunciato dal sito ufficiale Rai, la trasmissione ruoterà attorno ad interviste a personaggi famosi ma la formula sarà del tutto innovativa.

Al timone ci sarà Diaco ed il programma verte sul tema del “suono” sotto ogni forma. La formula sarà provocatoria e punterà ad esplorare la dimensione del suono attraverso ricordi e racconti dei vip intervistati.

Proprio il suono con canzoni importanti per l’ospite del giorno accompagnerà le immagini che verranno mostrate. L’ospite vip sarà così stimolato a ricordare momenti importanti.

Il ricordo sarà stimolato anche da 10 diversi suoni a cui il personaggio dovrà ricollegare momenti passati.

In seguito l’ospite sarà invitato a scrivere una dedica o una parola importante su un tablet o su foglio di carta.

Come ultimo step il vip dovrà provare a disegnare ciò che gli viene in mente.

Ad occuparsi dell’aspetto grafico ci sarà anche Gek Tessaro. L’artista si produrrà in

disegni in tempo reale con una tecnica speciale basata sulla pittura sull’acqua e tali opere verranno proiettate durante la puntata.

Gli ospiti delle prossime puntate (in totale sette) saranno Domatella Rettore, Claudia Gerini e Michele Bravi.

Per non perdere nessuna puntata dell’atteso programma di Pierluigi Diaco non resta che sintonizzarsi su Rai 2 il martedì a partire dalle 23.15.