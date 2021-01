Mina Settembre, anticipazioni: quando inizia e curiosità sulla nuova fiction Rai- TRAILER

Serena Rossi torna sul piccolo schermo protagonista di una fiction in prima visione assoluta su Rai 1, trama e cast e data inizio.

Nonostante lo stop forzato a causa della pandemia che aveva gettato produttori e cast nello sconforto, la fiction vedrà il debutto domenica 17 gennaio a partire dalle 21.25 su Rai 1.

Se vuoi scoprire proprio tutto sulla fiction Mina Settembre con Serena Rossi continua a leggere!

Mina Settembre, prima puntata al via: data e trama

Manca poco al debutto della nuova fiction della Rai, la data prevista sarà il 17 gennaio 2021.

Come giorno è dunque stato scelto la domenica sera per la mini serie in prima tv assoluta.

La trama racconta dell’assistente sociale Gelsomina, da tutti chiamata Mina sempre pronta ad aiutare gli altri anche se correrà dei rischi.

Mina inoltre si troverà a scoprire un tradimento del marito Claudio e ciò metterà fine al loro matrimonio. La donna si trasferirà prima da Titti, sua grande amica insieme ad Irene.

In seguito andrà a convivere con la madre Olga con cui però non va molto d’accordo.

Mina era una psicologa con un suo studio ma ha deciso di cambiare vita ed occupare il posto di assistente sociale in un consultorio di Napoli.

Sarà proprio sul lavoro che Mina sperimenterà le maggiori soddisfazioni anche se in mezzo a tante difficoltà.

In tutto ciò Mina si legherà molto al ginecologo del consultorio, Domenico incontrato casualmente.

La serie si snoda in 12 episodi e sarà adattata a partire da due racconti in una maniera del tutto originale.

Ognuno dei dodici episodi durerà 50 minuti e sono previste 6 puntate con due episodi ciascuno.

Origine della fiction e location delle riprese

La fiction è tratta da due racconti di Maurizio De Giovanni: “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma a settembre”.

Le riprese hanno subito uno stop nello scorso gennaio a causa della pandemia:

“Uno shock per tutti”

Ha commentato Tiziana Aristarco la regista che ha presentato la fiction in conferenza stampa qualche giorno fa.

La fiction è stata girata a Napoli, precisamente a San Gregorio Armeno, a partire da dicembre 2019 e poi da gennaio 2020. La città, ha dichiarato la stessa protagonista, nella fiction non sarà solo di contorno ma diventerà quasi un attore aggiuntivo.

Inizialmente le riprese sarebbero dovute durare 20 settimane ma in realtà c’è voluto quasi un anno. Dopo lo stop infatti le riprese sono ricominciate a luglio 2020.

La regista ha tranquillizzato sul fatto che in ogni caso la pandemia non abbia influito sulla fiction:

“Non è cambiato niente..siamo cambiati noi”.

Ecco il trailer ufficiale della fiction:

Nuova fiction su Rai 1: il cast

“Mina Settembre “ vanta un cast d’eccezione, ecco gli attori ed i ruoli che interpreteranno nella fiction:

– Serena Rossi: Gelsomina Settembre

– Giuseppe Zeno: Domenico

– Cristiane Filangeri: Irene

– Giorgio Pasotti: Claudio

– Valentina D’Agostino: Titti

– Marina Confalone: Olga

– Massimo Wertmuller: Generale

– Rosalia Porcaro: Rosaria

– Kiara Tomaselli: Piera

Se sei curioso di vedere tutte le puntate della fiction Mina Settembre non resta che sintonizzarsi su Rai 1 tutte le domeniche alle 21.20 ed in streaming