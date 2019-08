Pierluigi Diaco di ‘Non posso avere figli ma vorrei adottare’: la confessione alla Perego

Pierluigi Diaco è un conduttore dei più ammirati della televisione italiana, dove è tornato dal 17 giugno passato al timone di una trasmissione totalmente sua: “Io e te“.

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il celebre conduttore è uno dei personaggi più ricercati dell’estate di Rai 1 ed è stato addirittura confermato nei palinsesti 2019-2020 con una diversa “posizione” oraria, quella del sabato alle 23:50.

Ciò del quale si è sempre conosciuto veramente poco è la vita privata del conduttore/giornalista classe 1977, rivelata in parte da Paola Perego nell’ultima puntata di Non disturbare. Durante il chiacchiericcio notturno con la conduttrice, Pierluigi Diaco si è lasciato andare ad una rivelazione inaspettata.

Pare che lui e il suo consorte Alessio Orsingher, un giornalista del talk Tagadà di La7 ,con il quale si è congiunto civilmente nel novembre del 2017, vorrebbero viere l’esperienza di diventare genitori.

“Naturalmente non possiamo avere dei figli. Qualora un giorno la legge permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino”.

Ha affermato Diaco, e ha proseguito:

Ovviamente un animale domestico non è un surrogato e non è neanche paragonabile, ma avere un altro essere vivente dentro casa ti da la sensazione che puoi fare qualcosa per qualcun altro”.