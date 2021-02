Vuoi fare un piercing? Ecco le 5 cose da tenere in considerazione

Se vuoi fare un piercing, devi fare delle specifiche considerazioni per non avere rimorsi in un secondo momento.

Ultimamente hai in mente di farti una serie di piercing alle orecchie, sul naso, al setto o sull’ombelico?

Se sì, allora lascia che non sia una decisione improvvisata, anche se vuoi “provarci”!

Continua a leggere di seguito, per scoprire le cose che devi tenere in considerazione al fine di non pentirti della tua scelta.

Non accettare troppe opinioni

Cento persone avranno centinaia di opinioni diverse. Se non ti aiutano a decidere cosa vuoi, queste opinioni ti confonderanno ulteriormente.

Se hai qualcosa in mente e sei sicuro di poterlo realizzare, fidati del tuo istinto invece di chiedere a troppe persone se ti starà bene o meno.

Fa la tua ricerca

Trova uno studio professionale affidabile in cui eseguire il piercing. Dà uno sguardo al profilo Instagram, leggi le loro recensioni, guarda le varianti del loro lavoro.

È sempre meglio andare da qualcuno che ha fatto un piercing per qualcuno che conosci; il passaparola aiuta sempre. Un foro fatto male può portare a cicatrici permanenti, che non vuoi. Anche se devi spendere qualche soldo in più, assicurati di andare da un professionista.

Fare domande

Assicurati di essere ben informato sugli strumenti di sanificazione e sui piercing che verranno utilizzati. Sarà uno sparo o un ago? L’ago è pulito?

In effetti, devi assistere alla sterilizzazione degli strumenti. Ignorare queste cose è un rischio che non puoi correre!

Porta un amico con te

Se hai dei ripensamenti o la paura del dolore ti rende riluttante, porta un amico con te. Ti motiverà e ti starà accanto quando farai il piercing!

Informati sul post-trattamento

Ci sarà del sangue e anche del gonfiore dopo il tuo piercing. Assicurati di chiedere al tuo specialista tutti i tipi di cure successive che devi praticare finché non guarisce.

Spesso, lo specialista del piercing ti darà sale grosso o un certo olio curativo e ti spiegherà come usarli. Se non lo fa, insisti.

Ogni tipo di piercing viene fornito con una serie specifica di compiti da fare e da non fare, ad esempio, fare attenzione quando si utilizza un asciugamano in quanto potrebbe incepparsi e tirare fuori il piercing, dormire su un lato in modo che non ci sia attrito sull’orecchio, pulire il piercing all’ombelico regolarmente ecc. Assicurati di essere ben informato!