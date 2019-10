Perdi tanti capelli? Ecco come arrestarne la caduta

Perdita di capelli: ecco i metodi da attuare per arrestare la caduta.

Poiché questo è un problema che colpisce sempre più le donne che invecchiano, ci sono anche una varietà di prodotti e suggerimenti che possono aiutare a combattere la caduta dei capelli nelle donne.

Se di recente hai notato che i tuoi capelli sembrano essere più sottili, prova a utilizzare alcuni dei suggerimenti di seguito per risolvere il problema.

Se non inizi a vedere i risultati entro pochi mesi, un semplice esame del sangue dal tuo medico può determinare se la perdita di capelli è causata da una condizione di salute di base.

Evita le acconciature che tirano l’attaccatura dei capelli

Coda di cavallo stretta, treccine, trecce e qualsiasi altra cosa che tira sui i piccoli peli che compongono l’attaccatura dei capelli può causare la caduta dei capelli.

Tali acconciature, infatti, possono tirare troppo forte i capelli delicati dell’attaccatura dei capelli e possono verificarsi perdita e assottigliamento dei capelli.

Se hai bisogno di mettere i capelli in una coda di cavallo, usa un elastico che non abbia metallo.

Evita le piastre per capelli che usano calore elevato

Il calore è sempre deleterio sui capelli. Provoca la frattura dei legami all’interno delle ciocche, causando la rottura e la caduta dei capelli fragili.

Se decidi di usare una piastra per capelli o un ferro arricciacapelli, assicurati di non lasciarlo su un’area dei capelli troppo a lungo e spostalo ogni dieci secondi circa.

Cerca di lasciare asciugare i capelli in modo naturale il più spesso possibile e quando usi gli strumenti per lo styling, assicurati di usare uno spray termoprotettivo che riduca il danno che gli strumenti stanno causando ai tuoi capelli.

Diffida del trattamento chimico

Proprio come il calore è molto dannoso per i capelli, così come una varietà di trattamenti di trattamenti chimici offerti dai saloni.

Lisciare chimicamente i capelli, decolorare e schiarire i capelli può causare danni al fusto dei capelli, indebolire i capelli e causare la caduta.

Se usi regolarmente la lavorazione chimica, assicurati di trattare i tuoi capelli con un trattamento profondo per nutrire e idratare la chioma, almeno una volta alla settimana per risultati ottimali.

Gli alimenti

Gli alimenti ricchi di vitamine e minerali come ferro, zinco e vitamina B12 possono tutti aiutare a rivitalizzare i capelli sfibrati.

Assicurati che la tua dieta includa molte verdure a foglia verde, noci, fagioli, pesce e carni magre.

Se hai difficoltà a ottenere abbastanza nutrienti nella tua dieta quotidiana, un buon integratore alimentare può aiutarti a coprire qualsiasi cosa manchi la tua dieta.

Utilizzare prodotti per capelli mirati a ripristinare la crescita dei capelli

Poiché il diradamento della perdita di capelli e dei capelli è una grande preoccupazione estetica per le donne, molte aziende stanno creando prodotti specifici per ripristinare la crescita dei capelli.

Tali prodotti contengono numerosi oli e minerali che possono aiutare nella crescita dei capelli, distruggere i batteri che possono causare la rottura e la perdita dei capelli, aumentare la circolazione del sangue al cuoio capelluto e altro ancora.