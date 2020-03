Sei sempre arrabbiato? Potresti soffrire di una di queste patologie

Forse sei arrabbiato regolarmente. Sei irritabile, irascibile e burbero. Eppure non sai perché ti senti così.

Sei sempre arrabbiato e non sai da cosa deriva questo tuo stato d’animo: forse c’è una ragione specifica.

Da dove viene questa rabbia inspiegabile? Cosa significa?

Ci possono essere molte cause diverse. Una spiegazione è che hai dei limiti. Dici di sì quando vuoi dire di no. Fai cose per gli altri che non ti senti a tuo agio nel fare.

Ma potresti non stabilire una connessione, ha affermato il medico Julie de Azevedo Hanks: “Potresti semplicemente pensare che le persone traggano vantaggio e non si rendano conto che hai una parte in quella dinamica“.

O forse non dormi abbastanza o stai annegando nelle liste di cose da fare. Il che rende “più difficile accedere alle tue capacità di adattamento emotivo“, ha detto Hanks.

Forse è depressione. “Sembra esserci un malinteso sul fatto che la depressione faccia piangere continuamente e non faccia alzare dal letto“. Tuttavia, una maggiore irritabilità è un sintomo comune, ha affermato la Hanks.

Forse è ansia. “Le persone con ansia elevata spesso si sentono sul punto di sopraffare perché devono lavorare così duramente per gestire il proprio stato emotivo interno“.

Quindi, quando si presenta una situazione difficile, potresti essere al massimo, che si manifesta come rabbia.

Rabbia derivata dai problemi relazionali

La psicoterapeuta Rebecca Wong vede molti individui e coppie che sono arrabbiati a causa di problemi relazionali.

Cioè, sono arrabbiati con il coniuge, i figli, i genitori, gli amici o i colleghi.

Ad esempio, forse sono arrabbiati perché si sentono invisibili o come se non contassero, ha affermato la Wong.

Forse ti aspettavi che il tuo migliore amico ti sostenesse, ma non lo ha fatto. Forse ti aspettavi che il tuo coniuge aiutasse di più in casa.

“Ecco dove, se quei pulsanti vengono premuti abbastanza, abbastanza spesso, potresti entrare in uno stato di rabbia senza nemmeno sapere il perché“.

Rabbia per smania di controllo

La rabbia “deriva anche dal voler controllare ciò che è al di fuori di noi“, ha affermato Michelle Farris, psicoterapeuta a San Jose, in California, che ama aiutare le persone a imparare a gestire la rabbia e costruire relazioni sane.

Anni fa, la Farris ha lavorato con una giovane donna che ha capito che doveva concentrarsi su ciò che aveva scatenato la sua frustrazione.

E se ci troviamo di fronte a risentimento?

A volte, potresti non sentirti affatto arrabbiato. Piuttosto, le tue azioni potrebbero essere passive-aggressive e potresti provare risentimento.

Ad esempio, la Hanks ha lavorato con Cindy, una donna di 30 anni che sembrava allegra e positiva – m esausta.

Cindy era una custode eccellente e aveva una grande empatia per tutti (tranne con se stessa).

Ha due figli con disabilità. Suo marito raramente aiutava. O si è allontanato dai bambini o è esploso di rabbia contro di loro. Cindy ha lavorato molto duramente per rendere tutti felici.

Una volta collegata ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti, si rese conto che si sentiva arrabbiata in quanto si occupava della maggior parte della genitorialità e lasciare che suo marito fosse fuori dai guai per non interagire con i loro figli.

Si rese anche conto che sotto la sua rabbia c’era la solitudine. Non si sentiva supportata.

Forse come Cindy, anche tu non sei in sintonia con i tuoi sentimenti. “La maggior parte di noi non ha imparato a esplorare le proprie emozioni“, ha affermato Farris, autore anche dell’e-book The 4 Essential Steps To Building Your Confidence.

“Invece, la società ci incoraggia a evitare i conflitti, a essere gentile e a dire di sì quando intendiamo no“. Lottiamo maggiormente con la rabbia perché è ancora vista come un’emozione tabù, ha detto.

Temiamo che esprimendo la nostra rabbia, danneggeremo i sentimenti di qualcuno, possibilmente perdere il controllo o rischiando di rovinare la relazione, ha detto la Farris.

Tuttavia, ritiene che quando attraversiamo efficacemente la rabbia, in realtà è un dono. “Ci insegna quando qualcosa non va, o quando intraprendere azioni appropriate o non fare nulla“.

Ad esempio, Cindy ha applicato la sua rabbia per fare richieste specifiche a suo marito, per avere più supporto e sentirsi meno sola.

La cliente di Farris ha reindirizzato la sua energia a se stessa e ha imparato a gestire i propri pensieri. “Ha imparato a esprimere i propri sentimenti senza colpa e a prendersi una pausa prima di esplodere“.

Come gestire la rabbia?

La Farris ha condiviso questi suggerimenti per gestire efficacemente la tua rabbia:

Diventa consapevole dei tuoi primi segni premonitori di rabbia (che possono essere diversi per tutti);

Esprimi le tue emozioni senza incolpare un’altra persona;

Pianifica in anticipo per gestire le situazioni difficili;

Fai dei respiri profondi per mantenere il controllo;

Nota i pensieri negativi che scatenano la tua irritazione;

Chiedi aiuto se stai lottando contro tale sentimento;

Fai una pausa quando una situazione inizia a peggiorare.

“La rabbia è spesso un’emozione secondaria”, ha detto Hanks.

Sotto la frustrazione e l’irritabilità c’è di solito un’emozione vulnerabile, come la solitudine (come nel caso di Cindy), la tristezza o la paura.

Con i suoi clienti, la Hanks usa la metafora che le emozioni sono un oceano.

Chiede loro di disegnare la superficie dell’oceano e di scrivere o disegnare ciò che stanno provando.

Quindi chiede loro di fare brainstorming sulle emozioni che potrebbero nuotare sotto la superficie.

Ricorda che i sentimenti di rabbia non sono gli stessi di un comportamento violento, dice Hanks.

Tendiamo a usare i termini in modo intercambiabile, il che ha creato l’idea sbagliata che la rabbia sia “cattiva“.

Ancora una volta, la rabbia è un’emozione preziosa e vitale. “Riconoscere i sentimenti di rabbia e usare questa consapevolezza per comprendere le emozioni vulnerabili sottostanti è la chiave per la salute emotiva“.