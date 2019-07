Perché la Vodka non si ghiaccia?

Birra e vino si congelano nel freezer in poche ore, quindi perché la vodka non si ghiaccia, anche dopo mesi?

Quando si tratta degli scopi degli elettrodomestici da cucina, non c’è niente di più semplice del congelatore. Metti le cose lì dentro e si ghiacciano.

Ma questo, in realtà, non accade quando si tratta di liquori come la vodka. Se metti una bottiglia di vodka nel tuo congelatore, puoi estrarla anche qualche mese più tardi e continuerà a essere liquida.

Perché la vodka non si ghiaccia?

No, non c’è niente di sbagliato nel tuo congelatore. In effetti, se metti una bottiglia di birra o vino lì dentro, probabilmente si congelerà entro un paio d’ore.

Ciò potrebbe effettivamente causare l’espansione del liquido di congelamento, nonché la rottura del vetro, quindi birra e vino sono cose che non dovresti mai tenere nel freezer (almeno non più di un breve periodo).

Allora, perché la vodka non si ghiaccia? Beh, ha a che fare con il punto di congelamento dell’alcool, che è molto più basso del tradizionale “punto di congelamento” che più ti è familiare: quello dell’acqua (32 gradi F).

L’alcol etanolo puro deve essere -173 gradi F per congelare. Poiché tutti gli alcol sono una combinazione di alcol e acqua, i punti di congelamento variano in base alla quantità di alcol e di acqua che contengono.

La birra e il vino si congelano rapidamente perché hanno una bassa gradazione alcolica rispetto ai superalcolici. Ma la vodka? Con circa il 40% di alcol, il suo punto di congelamento si aggira intorno ai -16 gradi F.

Quando l’alcol si blocca, diventa più viscoso e più denso perché l’acqua in esso si congela, ma l’alcool attuale ha un punto di congelamento più basso e non si congela così velocemente o facilmente”, spiega Amy Leigh Mercree, esperta di salute olistica.