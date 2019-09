Perché ho un testicolo più grande dell’altro? Le possibili cause

È normale che uno dei tuoi testicoli sia più grande dell’altro. Il testicolo giusto tende ad essere quello più grande. Uno di loro di solito pende un po’ più basso dell’altro nello scroto.

Tuttavia, i testicoli non dovrebbero mai essere dolorosi. E anche se uno è più grande, non dovrebbe avere una forma completamente diversa. Consulta il tuo medico se noti che uno o l’altro testicolo fa male all’improvviso o non ha la stessa forma dell’altro.

Come faccio a sapere se un testicolo è più grande dell’altro?

Non importa quale testicolo sia più grande, quello più grande sarà tale solo di poco – circa mezzo cucchiaino. Non dovresti provare alcun dolore quando ti siedi, ti alzi o ti muovi. Inoltre, non dovresti avere alcun rossore o gonfiore, anche se un testicolo è più grande.

I testicoli sono più a forma di uovo, piuttosto che rotondi. Normalmente sono lisci tutt’intorno, senza grumi o sporgenze. Né grumi morbidi o duri sono normali. Consulta subito il medico se trovi dei grumi intorno ai testicoli.

Come identificare testicoli sani

Un autoesame testicolare regolare può aiutarti a imparare come identificare eventuali grumi, dolore, tenerezza e cambiamenti in uno o entrambi i testicoli.

Lo scroto dovrebbe essere allentato, non retratto o ridotto, quando si fa un autoesame testicolare.

Segui questi passi:

Usa le dita e il pollice per ruotare delicatamente il testicolo. Non ruotarlo troppo energicamente.

e il pollice per ruotare delicatamente il testicolo. Non ruotarlo troppo energicamente. Lungo l’intera superficie di un testicolo, verificare la presenza di grumi, sporgenze , cambiamenti di dimensioni e aree tenere o dolorose.

, cambiamenti di dimensioni e aree tenere o dolorose. Senti lungo il fondo dello scroto l’ epididimo , un tubo attaccato al testicolo che immagazzina lo sperma. Dovrebbe sembrare un mucchio di tubi.

, un tubo attaccato al testicolo che immagazzina lo sperma. Dovrebbe sembrare un mucchio di tubi. Ripetere l’operazione per l’altro testicolo.

Si consiglia di effettuare una TSE almeno una volta al mese.

Cosa causa un testicolo più grande?

Le possibili cause di un testicolo allargato includono:

epididimite

Questa è un’infiammazione dell’epididimo. Di solito è il risultato di un’infezione. Questo è un sintomo comune di clamidia, un’infezione a trasmissione sessuale. Consulta il tuo medico se noti dolore anormale, bruciore durante la minzione o secrezione dal pene insieme a infiammazione.

Cisti epididimale

Crescita dell’epididimo causata da un eccesso di liquidi. È innocua e non necessita di alcun trattamento.

Orchite

L’orchite è un’infiammazione ai testicoli causata da infezioni o dal virus che causa la parotite. Consulta il tuo medico se noti dolore, poiché l’orchite può causare danni ai testicoli.

Idrocele

Un idrocele è un accumulo di liquidi attorno al testicolo che può causare gonfiore. Questo accumulo di liquidi può essere normale quando si invecchia e non richiede trattamento. Tuttavia, può anche indicare un’infiammazione.

Varicocele

I varicoceli sono vene allargate all’interno dello scroto. Possono causare un basso numero di spermatozoi, ma normalmente non è necessario curarli se non si hanno altri sintomi.

Torsione testicolare

La torsione del cordone spermatico può verificarsi quando il testicolo ruota troppo. Questo può rallentare o addirittura arrestare il flusso sanguigno dal tuo corpo al testicolo.

Cancro ai testicoli

Il cancro ai testicoli si verifica quando le cellule cancerose si accumulano nel testicolo. Consulta subito il medico se noti grumi o nuove escrescenze intorno ai testicoli.