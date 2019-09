Cos’è la clamidia?

La clamidia è un’infezione batterica che è facilmente curabile con la medicina antibiotica. È una delle malattie sessualmente trasmissibili più comuni e la maggior parte delle persone che hanno la clamidia non mostrano alcun sintomo.

Clamidia, perché si prende questa infezione?

La clamidia è davvero comune. La clamidia è un’infezione batterica SUPER comune che puoi ottenere dal contatto sessuale con un’altra persona. Quasi 3 milioni di americani la ottengono ogni anno, più comunemente tra i 14-24 anni.

La clamidia si diffonde attraverso il sesso vaginale, anale e orale. L’infezione è trasportata nel liquido seminale, pre-eiaculare e per via vaginale.

La clamidia può infettare il pene, la vagina, la cervice, l’ano, l’uretra, gli occhi e la gola. La maggior parte delle persone affette da clamidia non presenta alcun sintomo e si sente completamente bene, quindi potrebbe anche non sapere di essere infetto.

La clamidia può essere facilmente eliminata con antibiotici. Ma se non tratti la clamidia, in futuro potrebbe portare a gravi problemi di salute. Ecco perché i test STD sono così importanti: prima sai di avere la clamidia, più velocemente riesci a curarla. Puoi prevenire la clamidia usando il preservativo ogni volta che fai sesso.

Come si ottiene la clamidia?

La clamidia di solito si diffonde durante il contatto sessuale con qualcuno che ha l’infezione. Può succedere anche se nessuno raggiunge l’orgasmo. I principali modi in cui le persone soffrono di clamidia sono il sesso vaginale e anale, ma può anche essere diffuso attraverso il sesso orale.

Raramente, puoi avere la clamidia toccando l’occhio se hai fluidi infetti sulla mano. La clamidia può anche essere trasmessa a un bambino durante la nascita se la madre la ha.

La clamidia non si diffonde attraverso il contatto occasionale, quindi NON ti infetterai con la condivisione di cibo o bevande, baci, abbracci, tenendosi per mano, con tosse, starnuti o seduti sul water.