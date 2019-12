Sai che il peperoncino accelera il metabolismo? Tutto quello che non sai su questa spezia

Ecco i benefici del peperoncino sulla nostra salute.

Peperoncino, tutte le qualità di questo prodigioso alimento.

1. Benefici dell’apparato digerente

Questo può sembrare controintuitivo, ma la capsaicina nei peperoni in realtà agisce come un anti-irritante.

Alle persone con ulcere è stato detto per anni di evitare cibi piccanti, ma la ricerca ha rivelato che i peperoni sono benefici per le ulcere.

Ad esempio, la polvere di pepe fornisce tracce di antiossidanti e altre sostanze chimiche per aiutare problemi digestivi come, guarire uno stomaco irritato, ridurre i gas intestinali, curare la diarrea e agire come un rimedio naturale per i crampi.

Lo fa riducendo l’acidità nel tratto digestivo che provoca ulcere. Aiuta anche a produrre saliva e stimola i succhi gastrici favorendo la digestione.

2. Promuove un cuore sano

Aiuta anche il sistema circolatorio e previene le malattie cardiache abbassando il colesterolo sierico nel sangue e riduce i depositi lipidici, e quindi, inverte l’eccessiva coagulazione del sangue. Dilata anche i vasi sanguigni per favorire il flusso sanguigno.

3. Mitiga l’emicrania

Hai mai avuto un dolore su una parte del corpo che era il tuo unico obiettivo fino a quando non hai avuto un altro dolore che era ancora peggio?

Il dolore originale è semplicemente scomparso quando il tuo cervello si è concentrato sulla nuova lesione.

Questo fenomeno è ciò che accade a un’emicrania quando si consumano peperoncini piccanti. Il tuo corpo diventa desensibilizzato all’emicrania e la sensazione generale di dolore è ridotta.

4. Allevia i dolori articolari

A causa delle potenti proprietà antidolorifiche della capsaicina dai peperoni, può essere applicato sulla pelle per ridurre la sostanza chimica P, l’ingrediente che trasporta i messaggi di dolore al cervello.

Alla fine, i recettori del dolore si esauriscono esaurendo le riserve del corpo. Una volta che ciò accade, la capsaicina agisce come antidolorifico. È usato efficacemente per fuoco di Sant’Antonio, neuropatia da HIV e altri tipi di dolore.

5. Migliora il metabolismo/promuove la perdita di peso

I peperoni piccanti aumentano il tasso metabolico generando i processi termogenici nel nostro corpo che generano calore.

Tale processo utilizza energia e quindi brucia calorie aggiuntive. Inoltre, se i peperoncini vengono consumati a colazione, l’appetito viene soppresso per il resto della giornata, che alla fine aiuta a perdere peso.

Può anche alterare le proteine ​​nel tuo corpo per combattere l’accumulo di grasso.

La capsaicina è stata anche studiata come metodo olistico per la perdita di peso. Distruggerà selettivamente le fibre nervose che inviano messaggi dallo stomaco al cervello.

6. Allevia la psoriasi

La psoriasi è una condizione della pelle pruriginosa che provoca brutte eruzioni cutanee.

La crema di capsaicina ridurrà significativamente il numero di cellule da replicare e favorirà l’inversione delle lesioni cutanee autoimmuni.