Pavia, 48enne investita e uccisa dall’auto guidata dal marito nel cortile di casa

Dramma a Pavia, dove una donna di 48 anni è stata investita e uccisa dall’auto del marito nel cortile di casa. La tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 13 giugno.

I due avrebbero discusso animatamente. Dopodiché l’uomo sarebbe salito in auto, la donna lo avrebbe seguito. Il marito avrebe messo in moto la vettura, travolgendo la moglie.

Tragedia a Pavia

Dramma nella serata di ieri a Corteolona, in provincia di Pavia. Una donna di 48 anni è stata travolta ed uccisa dall’auto del marito, nel cortile di casa.

Come riferisce anche Il Messaggero, i due coniugi stavano litigando, quando l’uomo sarebbe sceso in cortile. Salito in macchina, la donna lo avrebbe seguito. L’uomo avrebbe innescato la marcia. Sarebbe quindi partito, travolgendo la donna, che si sarebbe aggrappata alla portiera dell’auto.

Quando si è accorto dell’accaduto si è fermato, per prestare soccorso alla moglie. La donna era rimasta incastrata sotto la vettura. Allertati i soccorsi, per la 48enne investita dall’auto del marito non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale stazione. Indagini in corso per accertare la dinamica dell’accaduto e capire se quello della donna investita a Pavia sia stato un incidente o ci sia dietro dell’altro. Il marito della donna è stato condotto in casera per ricostruire i fatti.

Al momento della lite, in casa con i due coniugi c’era anche il figlio di 10 anni della coppia.