Parte per le vacanze e abbandona 10 cani sul balcone: denunciato

Ad allertare le forze dell’ordine è stato un vicino di casa che ha sentito i guaiti degli animali ed ha chiesto aiuto.

Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

Dieci cani abbandonati in balcone

Le vacanze estive implicano partenze e spesso, purtroppo, anche abbandono di animali. È quanto accaduto in un’abitazione di Ivrea, dove una persona ha abbandonato 10 cani, di cui 8 cuccioli, prima di partire per le ferie estive.

A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa che, da alcuni giorni, sentiva i lamenti e i guaiti degli animali. Come riferisce anche Fanpage, il vicino ha quindi allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti di polizia, giunti sul posto, hanno constatato il totale stato di abbandono in cui si trovavano i dieci cani, costretti a vivere tra i propri escrementi, senza né acqua, né cibo.

Il padrone li aveva chiusi in balcone e l’unico riparo dal sole erano alcuni pezzi di mobilia.

Le condizioni degli animali

Gli agenti di polizia hanno quindi allertato il veterinario dell’azienda sanitaria locale, che ha confermato lo stato di denutrizione in cui versavano gli animali.

I vigili del fuoco hanno rimosso la grata in ferro ed hanno liberato gli 8 cuccioli di Dogo e gli altri 2 cani.

Temporaneamente, gli animali sono stati affidati ad una struttura apposita. Il padrone invece è stato denunciato per maltrattamento ed abbandono di animali. L’uomo risulterebbe ancora irreperibile.

Qualche settimana fa un episodio simile era avvenuto a Caltanissetta, dove una coppia aveva lasciato il proprio cane sul balcone. A segnalare l’accaduto era stato sempre un vicino di casa, ma purtroppo per l’animale non c’era stato nulla da fare.

Il cane era giunto in condizioni disperate ed il veterinario non era riuscito a salvarlo. I padroni sono stati denunciati per maltrattamento sugli animali.