Caltanissetta, coppia litiga e lascia il cane sul balcone per 2 giorni: morto

Caltanissetta, coppia litiga e lascia il cane sul balcone per 2 giorni:...

Non ce l’ha fatta il cane abbandonato sul balcone da una coppia di Caltanissetta. I due avevano litigato, dimenticando il pincher sul pianerottolo, senza acqua né cibo.

La calura di questi primi giorni di agosto non ha aiutato ed il cane è morto, dopo essere rimasto per due giorni sotto il sole cocente di Caltanissetta. A lanciare l’allarme era stato il vicino di casa, che aveva notato l’animale rimasto da solo. La coppia potrebbe essere ora indagata per maltrattamento sugli animali.

Cane abbandonato sotto il sole

Lo hanno lasciato solo, sotto il sole per quasi due giorni, senza cibo, né acqua. È morto così un cane di razza pincher, in un appartamento di via Redentore, a Caltanissetta.

Come riferisce anche Tgcom24, i padroni dell’animale, lo scorso sabato, avrebbero litigato, dimenticando sul balcone di casa il loro cane.

A segnalare la presenza dell’animale è stato un vicino di casa, che ha notato il pincher sofferente sul balcone ed ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo il cane. Il loro intervento non è purtroppo bastato, perché il quattrozampe non ce l’ha fatta.

L’animale è stato affidato alle cure di un veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale, che non è riuscito a salvarlo. L’animale era giunto in condizioni disperate, dopo due giorni trascorsi al sole senza bere né mangiare.

È plausibile che ora la coppia rischi una denuncia per maltrattamento sugli animali.