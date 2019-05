Parlamento europeo, composizione e presidente Ue: chi ha vinto?

Il Parlamento europeo sta per essere composto dopo che sono stati chiusi i seggi nella notte di ieri e i risultati sono quasi del tutto pervenuti

Chi sarà il presidente EU e da chi sarà composto il Parlamento europeo? Ora si entra nella fase due del post elezioni, dove si inizia “a fare sul serio”

La composizione del Parlamento EU

Si sono concluse le elezioni europee 2019 con il trionfo, in Italia, della Lega di Matteo Salvini.

E’ ancora tutto da definire e da verificare, ma i 28 Paesi membri dell’unione hanno votato e ora sono pronti a definire i loro deputati che andranno a comporre il Parlamento.

Le proiezioni – verrà poi tutto confermato o meno, come si evince da Lettera 43 – vedono 179 seggi al Partito popolare europeo di Angela Merkel mentre ai socialisti/democratici se ne assegneranno 150.

In poche parole, i due principali partiti se messi insieme non raggiungono la maggioranza – per questo motivo il tutto sarà esteso al terzo partito che potrebbero essere i liberali dell’Alde (105 seggi).

Successivamente si posizionano “in classifica” i verdi con 70 seggi – definito un risultato che passerà alla storia – seguiti da Ppe e socialisti.

Il gruppo della Lega di Salvini ottiene 58 seggi così come i Conservatori Ecr. 38 seggi per la Sinistra Gue.

Il Presidente della Commissione EU

Per quanto riguarda il Presidente i dubbi sono ancora tantissimi, soprattutto in quanto non definito ancora il metodo di scelta.

Il predestinato – se si facesse come per Jean Claude Juncker – potrebbe essere Manfred Weber capogruppo Ppe. Ma tutto è ancora da vedere e definire, nelle prossime ore.