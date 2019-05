Elezioni Europee 2019: proiezioni e tutti i risultati – DIRETTA LIVE

Le elezioni europee 2019 si sono chiuse alle ore 23 e si sta concludendo la grande maratona notturna per conoscere i nomi dei vincitori.

Nottata all’insegna dell’unione per le elezioni europee e per scoprire chi saranno gli eurodeputati che andranno a formare il Parlamento Europeo.

Elezioni Europee 2019, exit poll

Aggiornamento delle ore 6.20

Lega con Matteo Salvini 34,39%

Partito Democratico con Carlo Calenda Nord-Est – Giuliano Pisapia Nord-Ovest – Simona Bonafè Centro – Franco Roberti Sud – Caterina Chinnici Isole 22,84%

Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio 16,93%

Forza Italia con Silvio Berlusconi su 4 circoscrizioni,e Antonio Trajani 8,73%

Fratelli D’Italia con Giorgia Meloni 6,44%

Aggiornamento delle ore 5.30

Nella giornata di ieri gli italiani sono stati chiamati a votare per la formazione del Parlamento Europeo, con una nutrita rosa di candidati e campagne elettorali che hanno portato gli italiani ad una scelta ben definita.

L’affluenza complessiva degli italiani che si sono recati alle urne è del 56,10%, con un calo del 2% rispetto alla precedente elezione.

Le prime proiezioni portano la Lega come primo partito d’Italia mentre il Movimento 5 Stelle si piazza – per ora – al terzo posto. Secondo in lista il Partito Democratico.

Vediamo insieme nel dettaglio (come si evince anche da La7 – Mediaset) – in continuo aggiornamento:

Lega con Matteo Salvini 34,33%

Partito Democratico con Carlo Calenda Nord-Est – Giuliano Pisapia Nord-Ovest – Simona Bonafè Centro – Franco Roberti Sud – Caterina Chinnici Isole 23,39%

Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio 16,57%

Forza Italia con Silvio Berlusconi su 4 circoscrizioni,e Antonio Trajani 8,48%

Fratelli D’Italia con Giorgia Meloni 6,41%

Il vice premier Matteo Salvini si definisce soddisfatto per questo risultato:

“siamo il primo partito di questo paese e faremo valere i nostri diritti in europa”

Evidenziando che si seguirà la medesima linea con il M5S, senza alcuno spacco o scontro:

“il mio avversario era e resta la sinistra”

Sottolineando che è ora di cambiare le regole in Europa, con migliorie e valutazioni varie.

Luigi Di Maio non ha lasciato alcuna dichiarazione e questa mattina sarà preso a lavoro per la questione molto delicata del fallimento del Mercatone Uno.

Votazione negli altri paesi in Europa

Come sono andate le votazioni negli altri Paesi dell’Europa? Vediamo in breve – con eventuale aggiornamento: