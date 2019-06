Parata 2 giugno, Fico: “La festa anche di migranti e rom”. Matteo Salvini sbotta e risponde

Prosegue la parata del 2 giugno ma non senza polemiche dopo la frase del Presidente della Camera Fico, con una risposta secca da parte del vice premier Matteo Salvini

Oggi Festa della Repubblica, prosegue la sfilata e la parata del 2 giugno con eventi e grandi emozioni. Ma una frase del Presidente della Camera non è passato inosservata, tanto che il vice premier risponde duramente.

La Festa della Repubblica

Grande giornata a Roma dove sfilano tutte le forze armate, dopo l’apertura affascinante – invidiata in tutto il mondo – delle Frecce Tricolore.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto la corona di fiori sul Sacello del Milite ignoto accompagnato dai Corazzieri, schierati e sull’attenti.

Il premier Giuseppe Conte ha appena terminato di percorrere a piedi il tratto dei Fori Imperiali e fermarsi a parlare con i cittadini che lo invitano a non mollare:

“sei il migliore”

Botta e risposta tra Fico e Salvini

In un giorno di celebrazione per la nascita della Repubblica e delle Forze Armate, non sono mancate le grandi polemiche per una frase pronunciata dal Presidente della Camera – Roberto Fico:

“Oggi è la festa dedicata ai migranti, rom e sinti che sono qui e hanno gli stessi diritti”

Il vice premier Matteo Salvini sbotta e risponde, non solo tramite social ma anche durante la sfilata – come riporta anche TgCom24:

“le parole di fico mi fanno girare le scatole”

Evidenziando che sono un torto per tutti coloro che hanno sfilato oggi: