Festa della Repubblica, la parata del 2 giugno: programma e dove vederla in TV

Tutto pronto per la Festa della Repubblica con la parata a Roma del 2 giugno. Ecco il programma, gli orari e come poter vedere tutto direttamente in TV

Il 2 giugno per la Festa della Repubblica tutta Roma si ferma per la consueta parata. Ma come si svolge e vederla comodamente da casa?

La parata del 2 giugno a Roma

Ogni anno il 2 giugno si ricorda la nascita della Repubblica, a seguito del referendum del 1946.

La grande parata di Roma coinvolge non solo gli italiani ma anche milioni di turisti, che vengono da ogni parte del mondo per celebrare e non perdersi questa affascinante giornata.

Siamo arrivati al 73esimo anniversario e la giornata di oggi sarà ricca di eventi a partire dal mattino presto, con tante manifestazioni.

Programma della parata del 2 giugno

La parata inizia alle 9.15 con la corona di fiori deposta sull’Altare della Patria, per mano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dai militari.

Si prosegue alle ore 10 circa con l’inizio vero e proprio della parata, con attenzione particolare ai Fori imperiali e la tanto attesa esibizione delle Frecce Tricolori – invidiate in tutto il mondo.

A seguire il Presidente della Repubblica prenderà posto nella solita tribuna presidenziale, con inizio ufficiale della sfilata militare – di tutti i corpi delle Forze Armate – Croce Rossa – Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Sfilate e celebrazioni di tutte le forze militari italiane, sino alle ore 15, quando i Giardini del Palazzo verranno aperti al pubblico. Da non perdere il concerto, che si terrà in questa location molto affascinante, da parte della banda della:

Marina Militare

Polizia di Stato

Carabinieri

Esercito Italiano

Guardia di Finanza

Polizia Penitenziaria

Corpo Forestale

Come vedere la parata in televisione?

Per chi non potrà essere presente a Roma durante la giornata di oggi, la Rai seguirà tutta la parata in diretta dalle ore 9.

In ogni caso, si potrà anche rivedere in un secondo momento su Rai Play.