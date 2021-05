Paolo Bonolis litiga con Laurenti e abbandona lo studio: le scuse in diretta

Paolo Bonolis litiga con Laurenti e abbandona lo studio: le scuse in...

I due conduttori di Avanti un altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, hanno litigato in diretta lasciando il pubblico basito.

L’ultima puntata di Avanti un altro ha visto una dura lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il pubblico in studio senza parole.

I due sono sempre stati complici, ma a volte le cose non vanno nel verso giusto nemmeno per chi si conosce da anni come loro.

Paolo Bonolis, lite in diretta con Luca Laurenti

Tutto è accaduto proprio durante uno dei loro quiz. Paolo Bonolis nel fare una domanda su una canzone ha cambiato l’ultima parola del ritornello, scatenando il collega che lo ha subito pizzicato, rimproverato e corretto. La replica di Bonolis non si è fatta attendere:

“Te devi sta’ zitto. Non ho resistito”.

A questo punto Luca ha cominciato a mal sopportare il fatto che che ogni volta che sbaglia Bonolis lo manda fuori.

Bonolis e la gag con Luca

Uno sfogo che Paolo Bonolis non ha preso nel migliore dei modi, tanto che ha sbottato si è alzato e se ne è andato:

“Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante misfatto, me ne vado”.

Ovviamente non è finita qui:

“Quando io faccio tipo quello che hai fatto te”

ha continuato Luca:

“mi manda fuori, mi stravolge la famiglia e poi quando lo fa lui allora va bene tutto. No! Chi sbaglia paga”.

Bonolis ha chiesto scusa al pubblico e ha lasciato che Luca si sfogasse:

“Io sono trent’anni che mi massacra. Una volta può capitare anche a lui, giusto? Come mimino lo perdoniamo. Non ha commesso grande peccato. C’è di peggio”.

L’ennesimo gag che ha fatto sorridere il pubblico in studio e a casa.