Lo scatto della nota showgirl sta facendo il giro del web, un’immagine davvero bollente.

Si tratta proprio di Claudia Ruggeri, nota per ricoprire il ruolo di Miss Claudia, nel quiz di Avanti un Altro, programma condotto da Paolo Bonolis.

Lei è nata 22 ottobre 1983 Roma, ha lavorato come modella e dopo qualche anno è riuscita ad emergere in televisione.

Nel 2004, a Domenica In conosce Paolo Bonolis e a sua volta incontra suo marito Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, moglie del noto conduttore.

Moltissimi telespettatori l’hanno criticata, accusandola di essere raccomandata per il suo ruolo in televisione grazie a Bonolis.

Ma Claudia Ruggeri ha sempre spiegato che la sua carriera è iniziata quando non ancora non conosceva personalmente Paolo.

Il noto conduttore non fa favoritismi e durante una recente intervista, la showgirl ha rivelato:

“Tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli chiesi: Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?. Lui disse serenamente di ‘No’. Non ero adatta”.