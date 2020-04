Paolo Bonolis lascia per sempre Mediaset? L’indiscrezione bomba lanciata da ‘Lettera 43’ fa tremare il Biscione: ‘Attriti tra i vertici e Presta’.

Paolo Bonolis è certamente tra i conduttori italiani più amati dal pubblico, per quella sagace ironia che non passa mai di moda.

Nell’ultimo periodo, essendo in quarantena e molto attivo sui social con le sue dirette Instagram, i telespettatori hanno potuto approfondire la sua conoscenza.

Recentemente come è noto si è scagliato contro la Mediaset, in quanto incapace di comprendere perché, avessero scelto di mandare in onda le repliche di Avanti Un Altro, piuttosto che il nuovo materiale registrato inedito.

Nelle ultime ore poi, Lettera 43 rivela dei forti attriti tra Lucio Presta, manager di molti volti noti della Tv tra cui anche il presentatore di Ciao Darwin, e i vertici di Mediaset.

Che queste divergenze cambino le sorti professionali anche del conduttore romano? Scopriamo maggiori dettagli.

Lucio Presta, gli attriti con i vertici Mediaset

L’indiscrezione della testata online prima citata, fa tremare il Biscione. Già non poco tempo fa, l’agente dello spettacolo si era scagliato contro i programmi di Barbara D’Urso, definiti in soldoni come programmi spazzatura, uno ‘scempio’.

Presta in tal senso ci tenne a sottolineare che è sia ‘l’Editore in persona che desidera mettere in onda questo scempio’, in quanto gli è difficile credere che sia opera di Piersilvio Berlusconi essedo il suo ‘stile’ ben diverso.

Paolo Bonolis via da Mediaset?

Quali sarebbero i motivi alla base degli attrici tra Presta e i Vertici del colosso televisivo? Ciò non vengono esplicitati dalla testata Lettera 43, la quale ha così riportato:

‘Last but not least, nell’effimero mondo catodico occorre registrare il forte deterioramento dei rapporti tra Lucio Presta, nella cui scuderia militano tra i più famosi televisivi, e la dirigenza di Mediaset’

poi aggiunge puntualizzando che tra la schiera di grandi artisti da lui guidati vi è anche Paolo Bonolis, una delle ‘punte di diamante’ delle reti Mediaset:

‘tanto che l’agente potrebbe destinare altrove Paolo Bonolis, una delle punte di diamante sue e dell’intrattenimento del Biscione’

Vedremo realmente il celebre conduttore romano fuori dalle reti del Biscione? Al momento nessuna certezza solo ipotesi.