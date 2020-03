Paolo Bonolis dice addio ai suoi programmi ‘Mediaset ha sbagliato’: il conduttore valuta altre offerte

Tira aria di crisi tra Paolo Bonolis e il colosso Mediaset? Le dichiarazioni del conduttore di Avanti Un Altro e la decisione del Colosso che Bonolis non è riuscito a digerire

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano per la sua semplicità e per la sua ironia, con i quali ha letteralmente conquistato i telespettatori nel corso degli anni.

Di recente come è noto Mediaset ha deciso di sospendere le registrazioni di Avanti un Altro, a seguito dello Stato di Emergenza decretato dal Governo, a causa della diffusione del Covid-19 che sta mettendo in ginocchio la nostra Penisola.

Dalla decisione, presa in via precauzionale, per tutelare lo Staff Tecnico e i presentatori è conseguita la messa in onda di repliche del gaming Show, nonostante vi fosse materiale nuovo da mandare in onda.

La risposta del conduttore non si è fatta attendere, e nuove dichiarazioni fornite di recente durante una diretta Instagram, lasciano pensare che tiri aria pesante tra Bonolis e Mediaset.

Ma andiamo con ordine e scopriamo maggiori dettagli in merito.

Paolo Bonolis risponde a Mediset: ‘Non capisco! Mah’

E tutto un grande ‘Mah’ per il conduttore di Avanti Un Altro il quale non riesce proprio a comprendere la decisione del colosso televisivo rispetto alla messa in onda di Repliche del suo gaming Show, nonostante vi fosse nuovo materiale.

Ipotizza, rivela il conduttore, che alle spalle vi siano motivazioni sul livello economico. Ciò nonostante ammette con profonda amarezza di essere in disaccordo proprio perchè in questo momento tanto delicato e pesante gli spettatori attendono con ansia il loro appuntamento con Avanti Un Altro proprio per svagarsi. Poi la dichiarazione in una diretta Instagram (l’articolo continua dopo il post):

Paolo Bonolis lascia Mediaset per ritornare in Rai?

Poche ore fa il conduttore romano è ritornato sull’argomento insieme ad Edoardo Leo, insieme al quale ha condiviso una lunga diretta su Instagram.

Paolo Bonolis si dice ancora perplesso rispetto alla decisione di Mediaset, che tra l’altro pare non abbia dato lui nessuna spiegazione, e attualmente sarebbero addirittura ‘irrintracciabili’ e che ‘alla fine della fiera sia un problema di carattere economico’ rivela agli utenti.

Poi prosegue mettendo al giudizio un’altra faccenda che proprio non riesce a comprendere ovvero riproporre Ciao Darwin mentre in Rai contemporaneamente è proposto Viva Rai Play condotto da Fiorello, quando potrebbero riproporre i due format in giornate diverse in modo, essendo di carattere leggero e goliardico, spiega Bonolis:

‘è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fa’?’

e infine sulla possibilità di un ritorno in Rai:

‘Il Senso della Vita? No, non torna, a meno che non mi muovo da Mediaset e vado in Rai. Questo potrebbe accadere. Non siamo proprietari delle televisioni e ognuno ha preso la propria strada’

ha concluso il conduttore romano.