‘A letto un disgustoso vizietto’ Paolo Bonolis, la sua prima volta con una scandinava disponibile ma particolare

Paolo Bonolis ha voluto raccontare nel libro che sta già scalando tutte le classifiche la sua vita. Anche i dettagli più piccanti e meno noti

Il conduttore di Avanti un altro tornerà presto in Tv con i suoi programmi di successo. Paolo Bonolis è da sempre molto amato per la sua simpatia innata e la sua ironia molto televisiva. Il conduttore, come ha più volte ricordato Sonia Bruganelli (la moglie che tanto adora e dalla quale ha avuto 3 figli), ha scritto un libro molto interessante: una biografia, per l’esattezza, in cui sono raccolti diversi attimi di vita interessanti.

Paolo Bonolis le esperienze raccolte nella sua bio

Paolo Bonolis, ospite di Porta a Porta per presentare il suo libro, ha raccontato dei suoi primi incontri piccanti e di una ragazza scandinava che sembrava molto disponibili ma che aveva delle abitudini davvero strane. Per presentare il suo libro, Bonolis è stato ospite di Bruno Vespa. Il suo libro, “Perché parlavo da solo”, è un’autobiografica che mostra un Bonolis più intimo, senza le solite maschere che indossa in Tv.

Non poteva mancare una menzione al capitolo in cui si parla di donne e dei suoi incontri passati. In particolare, Paolo svela cosa accadde con una belle ragazza scandinava:

“È con un ragazza scandinava, che si chiamava Serpa, che in Inghilterra ebbi dei sussulti ormonali di una certa rilevanza”.

A introdurre la storia è stato proprio Bruno Vesta:

“Diciamo che Serpa è stata la prima figura con la quale ebbi un qualcosa che assomigliava a quello che poi sarebbe diventato cinque figli. Lei era ben disposta, carina e disponibile ma sputava, ogni tanto faceva così…(verso). In tempo de’ guerra non si butta via niente, Brunello”.

Bonolis, l’autobiografia: primo e ultimo libro

Ovviamente, l’aneddoto ha avuto un epilogo comico che ha divertito il pubblico in studio e a casa. In questo libro, Paolo cerca di raccogliere tutta la sua vita, dagli esordi nel 1995 con Milly Carlucci, al primo matrimonio con l’americana Diane Zoeller fino alle seconde nozze con Sonia Bruganelli. Ma Bonolis precisa:

“Si tratta però di un libro definitivo, il primo e ultimo. Quello che avevo da dire, da trasferire ai miei figli, l’ho trasferito ed è più che sufficiente”.

Un libro per i fan del conduttore ma anche per chi non lo conosce e vuole scoprire chi è veramente il grande presentatore.