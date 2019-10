Paolo Bonolis ha raccontato dell’imbarazzante equivoco intimo che avrebbe potuto sconvolgere la sua vita. Vediamo alcune anticipazioni.

Il libro di Paolo Bonolis esce oggi e sono già cult alcuni aneddoti raccontati dal presentatore, tra questi alcuni momenti di imbarazzo con personaggi famosi e l’amore con la moglie.

Paolo Bonolis grande personalità fin dagli esordi

Il bravissimo presentatore Paolo Bonolis ha un dono: tutto quello che in televisione tocca diventa oro.

Il suo segreto sta nella sua sagacia e simpatia che gli permette di essere un vero intrattenitore sul palco delle sue trasmissioni fin dagli inizi con Bim Bum Bam nel 1982.

Attualmente conduce Avanti un altro! su canale 5 con lo storico amico e collega Luca Laurenti.

Ora Paolo ha deciso di concentrare tra le pagine del suo primo libro “Perché parlavo da solo” alcune delle sue moltissime esperienze di vita lavorativa e personale a cuore aperto, raccontandosi con semplicità e sincerità.

Alcuni di questi episodi Bonolis ha voluto anticiparli in un’intervista a Sorrisi e Canzoni Tv.

Vediamo cosa ha dichiarato il conduttore

Gli incontri imbarazzanti, le liti e l’amore

Nel libro Paolo ha voluto raccontarsi in modo serio anche se alcuni aneddoti accaduti realmente del suo libro sono davvero esilaranti.

Come l’episodio che risale a quando il presentatore aveva appena 25 anni e si trovava a Londra per un evento con altre personalità dello spettacolo internazionali.

A quella cena conobbe il celeberrimo frontman dei Queen Freddie Mercury e come è comprensibile Bonolis fu felicissimo di far quattro chiacchere con un mito della musica come Freddy.

Ad un certo punto Paolo racconta di aver colto delle intenzioni più “intime” da parte del cantante e lui, senza intimorirsi ma con educata ironia gli rispose:

“Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me”

Dopodichè Bonolis racconta anche della lite con Corrado per una banale vsione divergente sul programma Tira & Molla e ammette con sincerità:

“Fui troppo brutale, ne seguì una discussione accesa”

“Quando Corrado mi diede ragione fu un momento importante”

Non ha timore di nessuno a quanto pare Bonolis ma qualcuno che gli da del filo da torcere proprio con ironia pungente è la moglie Sonia Bruganelli.

Bellissima e seguitissima sui social la moglie di Paolo Bonolis ha anche una caratteristica che lui adora:

“Ha l’intelligenza, la precisione di un cecchino. Se deve colpire, prende la mira e preme il grilletto”

Bonolis mostra con la moglie e le figlie il suo lato più romantico e affettuoso che lui stesso afferma essere quello che rende la vita più interessante.

Ecco Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli sui social