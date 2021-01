Paolo Bonolis dopo la separazione: la moglie è sparita, che fine ha fatto Diana Zoeller?

Non tutti sanno che Paolo Bonolis si è separato dalla prima moglie Diane Zoeller anni fa: in tanti si chiedono che fine abbia fatto.

Una donna che è riuscita a conquistare uno dei conduttori più amati di sempre, Paolo Bonolis: stiamo parlando di Diane Zoeller, la prima moglie del conduttore.



Dopo la fama Paolo è riuscito a preservare il suo spirito solare e guidato dalla curiosità, le stesse qualità che impressionarono Diane che si innamorò di lui e decise di creare una bella famiglia.

Paolo Bonolis, che fine ha fatto la prima moglie?

Ha iniziato col pubblico più piccolo Paolo Bonolis presentando Bim Bum Bam fino ad arrivare a calcare grandi palchi come quello di Sanremo. Tutto grazie alla sua preparazione e alla capacità di coinvolgere il pubblico a casa in qualsiasi programma. Paolo ha anche scritto un libro, ‘Perchè parlavo da solo’ apprezzato molto dalla critica perché Paolo in quelle pagine si racconta senza filtri.

Grazie alla collaborazione con Mediaset, il conduttore è potuto diventare mattatore di due dei programmi più seguiti: ‘Avanti un altro’ e ‘Ciao Darwin’. Della sua vita privata si sa che è attualmente sposato con la bella e criticatissima Sonia Bruganelli.

Ma non è stata lei il suo primo amore bensì Diane Zoeller. Naturale chiedersi dopo tutti questi anni che fine abbia fatto la donna.

Paolo Bonolis, che fine ha fatto l’ex moglie Diane Zoeller?

Il matrimonio con la Bruganelli dura ormai da quasi 20 anni: insieme hanno avuto ben tre figli. I due si sono conosciuti nel 1997 e sposati nel 2002. Ma le belle donne nella vita del conduttore sono state tante tra cui anche l’attuale amica Laura Freddi.

Diane Zoeller però è stata la prima con la qualche Bonolis ha voluto costruire qualcosa di più serio. Si innamorarono negli ’70 arrivando così alle nozze nel lontano 1983. Una breve storia la loro ma decisamente piena: i due ebbero due figli, Stefano e Martina.

Il lavoro, però, li portò gradualmente ad allontanarsi l’uno dall’altra e i due finirono per separarsi intorno agli anni ‘90. Ad oggi c’è un buon rapporto tra i due ex, ma che fine ha fatto Diane?

La donna è sempre voluta rimanere nell’ombra mediatica: lontana dal la donna svolge la sua professione di affermata psicologa, collaborando con diversi insegnanti nelle scuole americane.