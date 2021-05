Paola Turani fa tremare il web con una confessione choc che ha spiazzato tutti: scopriamo cosa ha detto.

La bellissima influencer non perde mai l’occasione per stupire i suoi fan, ma stavolta ha esagerato: la rivelazione che non ti aspetti.

Paola Turani, il cambiamento

La nota influencer, è sempre molto attiva sui social e i suoi 1,8 milioni di follower non si perdono un attimo della sua quotidianità.

Recentemente sui social ha condiviso il suo nuovo obiettivo che ha raggiunto, si tratta di una villa da sogno, messa in vendita da Vittorio Feltri.

L’abitazione di lusso si trova in una zona esclusiva vicino al Castello della Moretta.

La cifra non è nota, ma dalle foto si capisce che supera il milione.

Sicuramente ora che la famiglia si allarga con un nuovo bambino, c’è la necessità di espandere gli spazi.

Proprio come stanno facendo Fedez e Chiara Ferragni che a breve si trasferiranno in una nuova casa in una zona esclusiva di Milano.

Paola Turani si è mostrata davvero entusiasta di questo nuovo acquisto, ma al momento ci sono da fare ancora tanti lavori di ristrutturazione e riuscirà ad entrare nella villa solamente tra un anno.

Paola Turani, la scioccante confessione

Poco fa sui social, la nota influencer ha condiviso uno scatto fatto davanti allo specchio, dove sfoggia il suo bellissimo décolleté che appare molto cambiato.

Lei ha sempre avuto un seno grazioso e fine, ma con la gravidanza è cresciuto ed è aumentato di una taglia infatti ha scritto:

“Ebbene sì, ho tradito ufficialmente il mio team secondina… comitato benvenuto e accoglienza team terzina c’è? Presente?!”



Una confessione che ha spiazzato i suoi follower, infatti alcuni l’hanno trovata piuttosto privata.

Ma in tanti l’hanno apprezzata e non sono mancati i commenti del tipo “Noi team secondina rosichiamo un po’”, “Sei incantevole”, “Una bellissima mamma”.

Paola Turani è un influencer molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di mostrare tutti i dettagli della sua vita privata, anche se a volte sono piuttosto “intimi”.

