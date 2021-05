Elisa Isoardi addio alla semplicità, una nuova donna super sensuale: il dettaglio piccante impressiona il web.

L’ex naufraga si mostra come mai prima d’ora, posa provocante e outfit troppo trasparente, vediamolo.

Elisa Isoardi, dopo L’Isola dei Famosi

La bella conduttrice televisiva, in questi ultimi mesi sta facendo molto parlare di sé, soprattutto dopo la partecipazione al reality di Ilary Blasi.

Durante l’esperienza come naufraga, non si è mai parlato della sua ex storia con il premier Matteo Salvini, ma i telespettatori sono sempre più curiosi di sapere su i presunti flirt.

La sua permanenza sull’isola in Honduras ha scatenato molte polemiche.

In tanti l’hanno apprezzata per il suo spirito da vera leader, altri l’hanno trovata troppo presuntuosa.

Purtroppo ha dovuto abbandonare il gioco per un problema agli occhi, anche se varie indiscrezioni hanno parlato di un pre-accordo contrattuale.

Ma da quando è rientrata in Italia, si parla solo di un possibile nuovo compagno.

Recentemente ha postato una foto che ha fatto molto sospettare.

Nell’immagine si mostra mentre gusta delle deliziose ciliegie e nella didascalia ha scritto:

“Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.”

Una frase che sembra proprio una dedica per qualcuno, a chi sarà riferito?

Elisa Isoardi, il dettaglio piccante

Poco fa, Elisa ha condiviso una foto super sensuale sul suo profilo Instagram che ha ben 595 mila follower.

Nell’immagine sfoggia un abito intrigante bianco ma davvero molto trasparente, che lascia poco spazio all’immaginazione.

L’ex naufraga però non ha fatto caso a un dettaglio molto piccante che si intravede per colpa di una trasparenza esagerata.

Non sono mancati i commenti del tipo “Elisa che succede? mai vista così”, “Uno spettacolo della natura”, “Hai fatto un cambiamento radicale in meglio, sia nel vestire che nei capelli”.

Scollatura disarmante a parte, la bella piemontese ha incantato l’intero web soprattutto con il suo sorriso travolgente.

Leggi anche –> Dayane Mello, lato b mozzafiato in primo piano: un panorama che non ha rivali – Foto